El onigiri japonés demuestra que una receta sencilla puede tener mucha intención. En Japón, estas bolas o triángulos de arroz se encuentran en loncheras, tiendas de conveniencia y comidas caseras. No son sushi, aunque muchas veces se confundan. Su lógica es distinta: arroz moldeado con las manos, un relleno moderado y una tira de alga nori que facilita comerlo sin cubiertos.

La clave del onigiri japonés está en el arroz. Debe quedar pegajoso, pero no pastoso; firme, pero fácil de moldear. El relleno puede variar, desde atún con mayonesa hasta salmón, umeboshi o vegetales sazonados. Lo importante es no sobrecargarlo. El arroz sigue siendo el centro del plato.

Para prepararlo en casa, conviene trabajar con las manos ligeramente húmedas y tener todos los ingredientes listos antes de formar cada pieza.

Ingredientes para el onigiri japonés

2 tazas de arroz japonés de grano corto

2 1/2 tazas de agua

1 cucharadita de sal

4 hojas de alga nori cortadas en tiras

Semillas de sésamo opcional

Furikake opcional

Para el relleno de atún

1 lata de atún escurrido

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de salsa de soya

1 pizca de pimienta

Preparación

Primero, lava el arroz varias veces con agua fría hasta que el agua salga casi clara. Este paso ayuda a retirar el exceso de almidón y mejora la textura final.

Luego, coloca el arroz lavado en una olla con el agua y déjalo reposar durante 20 minutos antes de cocinarlo. Después, cocina a fuego medio hasta que hierva. Baja el fuego, tapa y deja cocinar unos 15 minutos, o hasta que el líquido se absorba.

A continuación, apaga el fuego y deja reposar el arroz tapado durante 10 minutos. No lo destapes antes, porque el vapor termina de acomodar la textura.

Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla el atún con la mayonesa, la salsa de soya y la pimienta hasta obtener una mezcla cremosa, pero no líquida.

Cuando el arroz esté tibio, humedece tus manos con agua y frota una pizca de sal entre las palmas. Toma una porción de arroz y forma una pequeña cavidad en el centro.

Después, coloca un poco del relleno y cubre con más arroz. Moldea con cuidado hasta formar un triángulo o una bola compacta, sin presionar demasiado.

Finalmente, coloca una tira de alga nori en la base de cada onigiri. Si quieres, espolvorea semillas de sésamo o furikake por encima antes de servir.

Consejos útiles

Usa arroz japonés de grano corto. El arroz largo no tiene la misma capacidad para mantenerse unido.

No formes el onigiri con arroz muy caliente. Debe estar tibio para poder manejarlo mejor.

Humedece las manos entre cada pieza para evitar que el arroz se pegue demasiado.

No pongas demasiado relleno. Si el centro queda muy pesado, el onigiri se abre.

Agrega el alga nori justo antes de servir si quieres que se mantenga crujiente.

Cómo servir el onigiri japonés

El onigiri japonés se puede servir solo, acompañado con sopa miso, vegetales encurtidos o una ensalada ligera. También funciona muy bien como comida para llevar, porque mantiene su forma y se come fácilmente con las manos.

Al morderlo, el arroz debe sentirse firme y suave al mismo tiempo, con el relleno justo en el centro. No necesita una salsa pesada ni demasiados adornos. Su encanto está en la proporción: arroz bien hecho, un relleno sabroso y la presencia discreta del nori.