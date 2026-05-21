Senegal ya tiene lista para el Mundial 2026. La selección africana anunció este jueves su convocatoria para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con Sadio Mané como gran referente ofensivo.

El equipo dirigido por Pape Thiaw llega a la Copa del Mundo con una mezcla de experiencia, físico y talento joven. La zona de ataque aparece como una de sus principales fortalezas, con nombres como Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Assane Diao.

Diao, actualmente en el Como, es uno de los nombres que más llaman la atención. El delantero fue internacional con España en categorías inferiores, pero ahora forma parte del grupo senegalés para la cita mundialista.

Una lista con presencia de LaLiga

La convocatoria también incluye jugadores con pasado o presente en el fútbol español. Pape Gueye, del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, aparecen en el mediocampo.

Ambos aportan despliegue físico y experiencia competitiva en una zona clave para Senegal. También figura Lamine Camara, del Mónaco, una de las jóvenes promesas del fútbol africano.

En defensa, el liderazgo vuelve a pasar por Kalidou Koulibaly, acompañado por futbolistas como Moussa Niakhaté, Ismaïl Jakobs, El Hadji Malick Diouf y Mamadou Sarr.

Mané, el símbolo del equipo

Sadio Mané será otra vez el rostro principal de Senegal. El delantero del Al-Nassr llega como líder de una generación que ya sabe competir en grandes torneos.

Su experiencia será clave para un equipo que busca recuperarse después de la polémica final de la Copa África. Senegal ganó en el campo, pero la Confederación Africana de Fútbol terminó dando como ganador a Marruecos, una decisión que dejó fuerte malestar en el entorno senegalés.

Ahora, el Mundial aparece como una oportunidad para pasar página y responder en el escenario más grande.

La convocatoria completa

Los porteros elegidos son Édouard Mendy, Mory Diaw y Yehvann Diouf.

En defensa están Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck e Ismaïl Jakobs.

El mediocampo lo integran Ilay Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr y Bara Sapoko Ndiaye.

En ataque aparecen Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng y Chérif Ndiaye.

Senegal llega al Mundial con argumentos para competir. Tiene nombres de peso, juventud y una delantera capaz de complicar a cualquier defensa. La gran pregunta será si logra convertir ese talento en regularidad durante el torneo.