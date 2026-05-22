Los New York Knicks dieron otro golpe fuerte en las finales del Este de la NBA. Después de ganar el primer partido en tiempo extra tras remontar 22 puntos, el equipo neoyorquino volvió a imponerse este jueves por 109-93 ante los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden.

Con la victoria, los Knicks tomaron ventaja de 2-0 en la serie y quedaron más cerca de unas Finales de la NBA, instancia a la que no llegan desde 1999.

El partido se inclinó a favor de Nueva York en el tercer cuarto. Los Knicks firmaron un parcial de 18-0 que rompió el equilibrio y dejó a Cleveland sin respuestas. A partir de ahí, el control fue casi total para el equipo local.

Josh Hart lidera la noche

Josh Hart tuvo la mejor actuación de su carrera en playoffs. Terminó con 26 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. También conectó cinco triples y fue clave en ambos lados de la cancha.

Hart marcó el ritmo durante el tercer periodo. Defendió con intensidad, castigó desde el perímetro y encendió al público del Madison Square Garden.

Jalen Brunson también fue decisivo. El base aportó 19 puntos y 14 asistencias, manejando el juego con calma cuando los Cavaliers intentaron acercarse.

Mikal Bridges sumó 19 puntos, mientras que Karl Anthony Towns firmó un doble doble de 18 puntos y 13 rebotes. OG Anunoby agregó 14 puntos y tres tapones.

Cleveland no encontró el triple

Los Cavaliers comenzaron bien desde el perímetro, pero luego se apagaron. Después de arrancar con cinco aciertos en sus primeros diez intentos de tres puntos, terminaron con un pobre 9 de 35.

Ese bajón les costó caro. Sam Merrill, una de sus armas ofensivas durante estos playoffs, falló sus siete intentos desde el arco.

Donovan Mitchell fue el mejor de Cleveland con 26 puntos. James Harden agregó 18, mientras que Jarrett Allen sumó 13 puntos y 10 rebotes. Evan Mobley terminó con 14 puntos y seis rebotes.

La serie se muda a Cleveland

Los Cavaliers intentaron reaccionar en el último cuarto. Los Knicks fallaron sus primeros siete tiros de campo del periodo y la ventaja se redujo a siete puntos.

Pero la amenaza duró poco. Anunoby cortó la sequía con un triple, y luego Brunson y Bridges cerraron el partido con autoridad.

Ahora la serie se traslada a la Rocket Arena de Cleveland. El tercer partido se jugará este sábado y el cuarto será el lunes.

Los Cavaliers ya remontaron en la ronda anterior ante los Detroit Pistons, pero esta vez el desafío será mayor. Los Knicks llegan con confianza, defensa y un Madison Square Garden convencido de que este equipo puede volver a hacer historia.