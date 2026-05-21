Álex Márquez no podrá correr las dos próximas pruebas del Mundial de MotoGP tras la fuerte caída que sufrió en el Gran Premio de Catalunya.

Su equipo, Gresini Racing, confirmó que el piloto español será baja en las carreras de Italia y Hungría. La decisión busca darle más tiempo para recuperarse de las lesiones provocadas por el accidente.

Márquez sufrió una fractura en la clavícula derecha y una pequeña lesión en la vértebra C7. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital General de Catalunya, donde fue operado con éxito de la clavícula.

Una caída a gran velocidad

El accidente ocurrió después de un contacto con Pedro Acosta. Según la información del equipo, la KTM del piloto murciano sufrió un problema mecánico y Márquez no pudo evitar el impacto.

El golpe dejó fuera de carrera al piloto de Gresini, que terminó contra las protecciones del circuito. La imagen generó preocupación inmediata en el paddock por la violencia de la caída.

Después de ser evaluado por los médicos, se decidió intervenir la clavícula derecha. La operación permitió colocar una placa estabilizadora. Además, Márquez deberá mantener inmovilización cervical por la lesión en la C7.

Dos carreras fuera

La ausencia llega en un momento importante de la temporada. Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP, ocupa la séptima posición del campeonato con 67 puntos.

Está a 75 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi, cuando todavía restan 16 grandes premios por disputarse.

Aunque la temporada aún es larga, perderse dos carreras puede complicar sus opciones de acercarse a los primeros puestos. Aun así, la prioridad del equipo es clara: evitar riesgos y asegurar una recuperación correcta.

Recuperación antes que presión

El piloto deberá centrarse ahora en su rehabilitación. Gresini Racing no ha fijado una fecha exacta para su regreso, más allá de confirmar su ausencia en Italia y Hungría.

La evolución de la lesión cervical será clave para definir los próximos pasos. En este tipo de caídas, no basta con que la clavícula cicatrice bien. También hay que garantizar que no haya riesgo en el cuello antes de volver a competir.

Márquez venía siendo una de las figuras importantes del campeonato. Su regularidad lo mantenía en la pelea por la zona alta, pero el accidente cambia el panorama inmediato.

MotoGP seguirá sin uno de sus nombres fuertes durante las próximas semanas. Para Álex Márquez, el objetivo ya no es sumar puntos en Italia o Hungría. El objetivo es volver sano, fuerte y sin precipitar una recuperación que necesita tiempo.