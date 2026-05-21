El ajo en los pies se ha vuelto un remedio casero popular en redes sociales, especialmente entre quienes buscan aliviar congestión, “limpiar” el cuerpo o reforzar el sistema inmune de forma natural. La idea puede sonar curiosa, pero es importante ponerla en contexto: no hay evidencia científica sólida que demuestre que aplicar ajo en las plantas de los pies tenga esos efectos en el organismo.

El ajo sí contiene compuestos bioactivos, como la alicina, que han sido estudiados por sus propiedades antimicrobianas y su posible papel en la salud cardiovascular e inmunológica. Sin embargo, la mayoría de esos beneficios se relacionan con su consumo dentro de una alimentación equilibrada, no con su aplicación sobre la piel.

La piel funciona principalmente como una barrera de protección. Aunque algunas sustancias pueden absorberse de forma limitada, eso no significa que colocar ajo en los pies permita que sus compuestos lleguen al torrente sanguíneo en cantidades útiles, ni mucho menos que viajen hasta los pulmones para eliminar bacterias o tratar infecciones respiratorias.

Algunas personas aseguran notar olor a ajo en el aliento horas después de aplicarlo en la piel. Esto puede ocurrir por la liberación de compuestos volátiles del ajo, que son muy intensos y fáciles de percibir. Pero ese olor no debe interpretarse como una señal de que el ajo está “limpiando” el cuerpo desde los pies o fortaleciendo las defensas.

También hay un punto de seguridad que no debe ignorarse. Aplicar ajo crudo directamente sobre la piel puede causar irritación, ardor, enrojecimiento e incluso quemaduras químicas, especialmente si se deja por mucho tiempo o se cubre con medias o vendajes. Los niños, las personas con piel sensible y quienes tienen heridas o dermatitis deben evitar este tipo de prácticas.

El ajo en los pies no es un método confiable para tratar congestión, resfriados, infecciones, tos o problemas del sistema inmune. Si una persona tiene fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor fuerte, síntomas que empeoran o señales de infección, lo correcto es consultar con un profesional de salud.

Esto no significa que el ajo no pueda formar parte de una dieta saludable. Usado en la cocina, puede aportar sabor y compuestos beneficiosos dentro de un patrón alimentario variado. Pero como remedio aplicado en los pies, sus promesas superan lo que la evidencia permite afirmar.

Los remedios caseros pueden tener valor cultural y emocional, pero no todos son seguros ni efectivos. En salud, lo natural también debe evaluarse con cuidado.