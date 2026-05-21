Donald Trump negó este jueves que el envío del USS Nimitz al Caribe tenga como objetivo intimidar al Gobierno de Cuba.

El presidente de Estados Unidos fue preguntado en el Despacho Oval por la llegada del portaaviones de propulsión nuclear a aguas caribeñas. Su respuesta fue tajante: “No, en absoluto”.

Trump aseguró que su intención es abrir una vía de diálogo con La Habana, incluso mientras su Gobierno mantiene una fuerte campaña de presión contra la isla.

Un mensaje de ayuda y presión

El mandatario volvió a describir a Cuba como un “país fallido”. Dijo que la isla no tiene electricidad suficiente, dinero ni alimentos, y afirmó que Estados Unidos quiere “tenderles la mano”.

Según Trump, su interés es humanitario. También mencionó a la comunidad cubanoestadounidense, especialmente en Florida, como parte central de cualquier posible acercamiento.

El presidente dijo que muchos exiliados cubanos quieren regresar, invertir y ayudar a reconstruir el país. Aun así, sus palabras llegan en medio de un clima de tensión creciente entre Washington y La Habana.

El USS Nimitz en el Caribe

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el despliegue del grupo de ataque del USS Nimitz al Caribe. La llegada del portaaviones coincidió con nuevas medidas judiciales y políticas contra Cuba.

El despliegue ha sido interpretado por algunos analistas como una demostración de fuerza. Sin embargo, Trump insistió en que no busca provocar una escalada militar.

El USS Nimitz forma parte de las operaciones del Comando Sur de Estados Unidos, que mantiene presencia naval en la región. Su movimiento ocurre en un momento especialmente sensible por la presión de Washington sobre gobiernos aliados de La Habana.

Cargos contra Raúl Castro

El anuncio militar coincidió con la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro.

La Fiscalía estadounidense lo acusa por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996. En ese ataque murieron cuatro personas.

La medida representa una escalada judicial fuerte contra una de las figuras históricas del poder cubano. Cuba ha rechazado anteriormente este tipo de acciones y suele denunciarlas como parte de una política de hostilidad de Washington.

Bloqueo petrolero y crisis en la isla

La tensión también se ha agravado por el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a Cuba. La medida ha golpeado las ya debilitadas reservas de combustible de la isla.

Cuba atraviesa desde hace años una crisis económica profunda, marcada por apagones, escasez, inflación y una fuerte salida migratoria. Las nuevas sanciones y restricciones estadounidenses han aumentado la presión sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Trump dijo esta semana que pronto hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero. No dio detalles, pero insistió en que quiere ayudar a la población cubana.

Diálogo con muchas dudas

El mensaje de Trump combina dos líneas difíciles de conciliar: presión máxima sobre el Gobierno cubano y promesa de ayuda humanitaria.

Por un lado, niega que el USS Nimitz sea una amenaza. Por otro, su Administración ha aumentado sanciones, acciones judiciales y medidas económicas contra La Habana.

Esa mezcla deja muchas preguntas abiertas. No está claro si Washington busca una negociación, una transición política en Cuba o un aumento de presión para forzar concesiones.

Por ahora, Trump insiste en que no quiere intimidar a Cuba. Pero el contexto regional dice otra cosa: un portaaviones en el Caribe, cargos contra Raúl Castro y un bloqueo petrolero que agrava la crisis de la isla.