SpaceX aplazó para este jueves el duodécimo vuelo de prueba de su cohete Starship, previsto inicialmente para el miércoles desde Starbase, en el sur de Texas.

La compañía de Elon Musk no dio detalles sobre el motivo del retraso. La nueva ventana de lanzamiento abrirá a las 5:30 p.m., hora central de Estados Unidos.

El vuelo será uno de los más importantes hasta ahora para el programa Starship. Será el debut de la tercera generación del vehículo, conocida como Starship V3.

Un cohete más grande y rediseñado

Según SpaceX, Starship V3 es el cohete más grande y potente construido hasta la fecha. Mide 124,4 metros de altura y está diseñado para llevar hasta 100.000 kilos a órbita baja.

La misión también estrenará el propulsor Super Heavy V3, los motores Raptor 3 y una nueva plataforma de lanzamiento en Starbase.

El objetivo principal será probar en vuelo todos esos sistemas rediseñados. SpaceX busca avanzar hacia un cohete completamente reutilizable, capaz de transportar carga y tripulación en futuras misiones a la Luna y Marte.

Sin intento de captura

En esta prueba, el propulsor Super Heavy no intentará regresar a la torre para ser capturado. En cambio, deberá completar el despegue, separar etapas y realizar un amerizaje controlado en el Golfo de México.

La decisión responde al carácter experimental del vuelo. SpaceX explicó que se trata del primer lanzamiento de un vehículo con cambios importantes, por lo que el plan será más conservador que en pruebas anteriores.

La nave Starship, por su parte, debe continuar su trayectoria de prueba, desplegar satélites de demostración de Starlink y volver a encender un motor Raptor en el espacio.

Starlink y Artemis

La misión incluirá el despliegue de satélites de prueba de Starlink. Según SpaceX, algunos de esos satélites ayudarán a recopilar datos sobre el comportamiento del vehículo durante el vuelo.

La NASA también seguirá de cerca la prueba. Starship forma parte de los planes del programa Artemis, que busca llevar astronautas de regreso a la Luna.

Aunque la agencia ha ajustado recientemente sus planes para Artemis III, el desarrollo de Starship sigue siendo clave para futuras misiones lunares.

Un momento decisivo para SpaceX

El lanzamiento llega después de meses de preparación y varios ajustes de calendario. Para SpaceX, el vuelo 12 no será solo otro ensayo. Será la primera gran prueba de la arquitectura V3 en condiciones reales.

Si el vuelo logra sus principales objetivos, la compañía dará un paso importante hacia versiones más capaces y reutilizables del sistema.

Pero, como ocurre con Starship, el riesgo sigue siendo parte del proceso. SpaceX ha repetido que estos vuelos sirven para aprender, incluso cuando no todo sale como estaba previsto.

El jueves, la compañía intentará demostrar que su cohete más ambicioso está listo para una nueva etapa.