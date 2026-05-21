Bad Bunny llega esta semana a España en uno de los momentos más fuertes de su carrera. El artista puertorriqueño ofrecerá dos conciertos en el Estadio Olímpico de Barcelona y diez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, con más de 600.000 entradas vendidas.

La gira lleva el nombre de su álbum “Debí tirar más fotos”, el proyecto que lo convirtió en el artista más escuchado del mundo en Spotify durante 2025. Según la plataforma, Bad Bunny acumuló 19.800 millones de reproducciones ese año y su disco fue el álbum más reproducido a nivel global.

El fenómeno no se explica solo por las cifras. También por el peso cultural de un trabajo que mezcló música urbana con sonidos tradicionales puertorriqueños, como la plena y la salsa.

España recibe la “casita”

Los conciertos en España forman parte de una gira internacional que ya pasó por República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Japón. Antes, Bad Bunny ofreció una residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En Barcelona y Madrid, el público verá uno de los elementos centrales del espectáculo: “La Casita”, una estructura inspirada en una vivienda puertorriqueña. El escenario funciona como símbolo visual de su disco y como puente emocional con sus raíces.

Esa casa no es solo escenografía. Representa memoria, barrio, familia y pertenencia. También conecta con la portada del álbum, marcada por dos sillas plásticas, una imagen cotidiana para muchas familias latinoamericanas.

Un disco con orgullo puertorriqueño

“Debí tirar más fotos” se convirtió en uno de los discos más comentados de 2025 por su mensaje cultural. En lugar de apoyarse únicamente en el reguetón, Bad Bunny dio espacio a géneros tradicionales y a una narrativa más cercana a Puerto Rico.

El resultado fue un álbum popular, pero también político en su fondo. Habla de identidad, memoria y resistencia cultural sin perder el pulso de fiesta que siempre ha definido parte de su música.

Ese mensaje también llegó al escenario del Super Bowl, donde Bad Bunny hizo historia al cantar principalmente en español durante el espectáculo de medio tiempo. Su presentación provocó reacciones encontradas en Estados Unidos, incluida la crítica del presidente Donald Trump.

Antes de esa actuación, el artista había defendido a la comunidad latina con un mensaje directo contra ICE. “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos”, dijo al recoger el Grammy al mejor álbum latino.

Barcelona y Madrid, paradas clave

Bad Bunny actuará en Barcelona este viernes y sábado. Después llegará a Madrid, donde tiene previstas diez fechas: 30 y 31 de mayo, y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Luego continuará por otras ciudades europeas como Lisboa, Londres, París y Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio.

El recorrido completo confirma el lugar que ocupa Bad Bunny en la música actual. Ya no es solo una estrella del reguetón ni un fenómeno latino. Es una figura global que puede llenar estadios, mover debates culturales y llevar símbolos puertorriqueños a los escenarios más grandes.

Su llegada a España no es una parada más. Es otra prueba de que la música en español no está pidiendo espacio en el mercado global. Ya lo ocupa.