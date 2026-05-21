Nueva York sorteará 1.000 entradas de bajo costo para que residentes de la ciudad puedan asistir a partidos del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

El alcalde Zohran Mamdani anunció este jueves que cada boleto costará 50 dólares. Además, los ganadores recibirán transporte gratuito de ida y vuelta desde Nueva York hasta el estadio.

La medida busca facilitar el acceso de trabajadores y familias a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Según Mamdani, ver un partido del Mundial no debe depender solo de quién pueda pagar precios elevados o comprar entradas en reventa.

Entradas para siete partidos

Las 1.000 entradas se repartirán entre siete encuentros. Serán cinco partidos de la fase de grupos y dos de rondas eliminatorias.

La sede Nueva York/Nueva Jersey será una de las más importantes del torneo. Recibirá partidos de selecciones como Brasil, Francia, Ecuador e Inglaterra. También será escenario de encuentros decisivos, incluida la final del Mundial.

De acuerdo con el alcalde, habrá unas 150 entradas disponibles por partido. Mamdani comparó el precio de 50 dólares con “cinco cafés con leche en Nueva York”, en tono de broma, para remarcar que será una opción mucho más accesible que los precios habituales.

Transporte incluido

El plan también cubre el costo del traslado. Los ganadores podrán viajar en autobús desde Nueva York hasta el MetLife Stadium sin pagar extra.

Mamdani señaló que el acceso a un evento no depende solo del boleto. También pesan el transporte, el tiempo de viaje y los costos adicionales que muchas familias no pueden asumir.

Por eso, la ciudad incluirá el traslado como parte del paquete.

Cómo funcionará el sorteo

El sorteo comenzará el 25 de mayo y será exclusivo para residentes de Nueva York.

Los interesados podrán inscribirse una vez al día. El proceso tendrá un límite de 50.000 solicitudes diarias.

La Alcaldía verificará la residencia de los participantes para garantizar que las entradas lleguen a neoyorquinos. También indicó que los boletos serán intransferibles y se entregarán directamente a los ganadores.

Mamdani insistió en que el objetivo es evitar la reventa. “No queremos reventa, queremos abrir el torneo a trabajadores que de otro modo no podrían permitírselo”, afirmó.

Precios bajo presión

Las entradas del Mundial 2026 han salido a la venta en distintas fases y categorías. Algunas tienen precios más accesibles, pero la reventa ha disparado cifras en plataformas secundarias.

En las últimas semanas se han visto boletos listados por cantidades extremas, incluso por encima del millón de dólares.

Ese contexto aumenta la presión sobre las ciudades sede. El Mundial traerá turismo, visibilidad y actividad económica, pero también puede dejar fuera a residentes locales si los precios se vuelven imposibles.

Con este sorteo, Nueva York intenta enviar otro mensaje: el Mundial también debe ser vivido por la gente que sostiene la ciudad todos los días.

La iniciativa no resolverá el problema general de los precios, pero abre una puerta para 1.000 residentes. Y para un evento de esta escala, esa puerta puede significar una oportunidad única.