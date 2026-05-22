El cóctel Bee’s Knees nació en la época de la Ley Seca en Estados Unidos, cuando los bartenders necesitaban suavizar el carácter fuerte de los destilados disponibles. La combinación de gin, limón y miel logró algo que todavía funciona muy bien: un trago fresco, aromático y equilibrado, sin necesidad de demasiados ingredientes.

Su nombre significa algo parecido a “lo mejor de lo mejor”, una expresión popular de los años veinte. Y aunque el cóctel Bee’s Knees tiene una historia ligada a bares clandestinos y copas discretas, hoy se siente limpio, moderno y fácil de preparar en casa.

La clave está en usar miel en forma de jarabe. Si se añade directamente, no se integra bien con el hielo y puede quedarse pegada en el fondo de la coctelera.

Ingredientes para el cóctel Bee’s Knees

60 ml de gin

22 ml de jugo de limón fresco

22 ml de jarabe de miel

Hielo

Cáscara de limón para decorar opcional

Para el jarabe de miel

2 cucharadas de miel

1 cucharada de agua caliente

Preparación

Primero, prepara el jarabe de miel. Mezcla la miel con el agua caliente hasta que quede completamente disuelta. Luego, deja enfriar antes de usar.

Después, llena una coctelera con hielo. Añade el gin, el jugo de limón fresco y el jarabe de miel.

A continuación, agita con fuerza durante 12 a 15 segundos. Este paso enfría el cóctel y ayuda a integrar bien la miel con el limón.

Luego, cuela la mezcla en una copa fría, preferiblemente tipo coupe o martini.

Finalmente, decora con una cáscara fina de limón si quieres añadir más aroma cítrico.

Consejos útiles

Usa jugo de limón recién exprimido. El sabor cambia mucho si usas jugo embotellado.

No añadas miel directa a la coctelera. El jarabe se mezcla mejor y da una textura más uniforme.

Elige un gin seco y aromático, pero no demasiado perfumado, para que no opaque la miel.

Enfría la copa antes de servir. Mantiene mejor la textura y la temperatura del cóctel.

Si prefieres un trago más suave, reduce ligeramente el limón o aumenta un poco el jarabe de miel.

Cómo servir el cóctel Bee’s Knees

El cóctel Bee’s Knees se sirve frío, sin hielo en la copa, con una textura limpia y un aroma delicado. El limón aporta frescura, la miel suaviza el borde cítrico y el gin sostiene todo con notas botánicas.

Es ideal para servir antes de una comida, en una reunión pequeña o cuando se busca un trago clásico sin complicaciones. Bien preparado, tiene ese equilibrio que hace que parezca sencillo, aunque cada medida importa.