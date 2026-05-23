Dua Lipa y Fher Olvera sellaron una colaboración que une generaciones, idiomas y públicos con una nueva versión en vivo de “Oye Mi Amor”, el clásico de Maná lanzado en 1992.

La canción forma parte del álbum “Dua Lipa: Live from Mexico”, estrenado este 22 de mayo en plataformas digitales. El proyecto recoge momentos de los conciertos que la artista británica ofreció en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México como parte de su gira “Radical Optimism”.

Fher Olvera, vocalista de Maná, es el único invitado del disco. Su participación convierte a “Oye Mi Amor” en una pieza especial dentro del álbum, ya que es el único tema en español y el único que no pertenece al catálogo original de Dua Lipa.

Un clásico mexicano en una gira mundial

La colaboración nació durante las presentaciones de Dua Lipa en México. En una de esas noches, la cantante interpretó junto a Olvera el famoso estribillo: “Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas”.

El tema pertenece al álbum “¿Dónde jugarán los niños?”, uno de los discos más importantes de Maná y una referencia central del rock en español.

Para Fher, cantar esa canción con una artista del alcance internacional de Dua Lipa fue un momento especial. En un comunicado compartido a EFE, el músico señaló que “Oye Mi Amor” es una canción emblemática para Maná y para sus seguidores en todo el mundo.

También destacó que escucharla en voces de nuevas generaciones y de personas que no crecieron hablando español representa un orgullo para México y para la música latina.

Dua Lipa y su lado más políglota

La gira “Radical Optimism” tuvo más de 92 conciertos y mostró una faceta especialmente abierta de Dua Lipa hacia otros idiomas y culturas.

Durante el recorrido, la artista interpretó versiones de canciones en ocho idiomas. En México, el español tuvo un lugar especial gracias a “Oye Mi Amor” y a su colaboración con Fher Olvera.

El álbum en vivo incluye 21 canciones, entre ellas éxitos de Dua Lipa como “One Kiss”, “Levitating” y “Training Season”.

Además del disco, “Dua Lipa: Live from Mexico” también fue presentado como un largometraje con imágenes de sus tres conciertos en la capital mexicana.

Maná sigue cruzando fronteras

La inclusión de “Oye Mi Amor” en un proyecto global confirma la vigencia de Maná más de tres décadas después del lanzamiento original de la canción.

Fundada en 1986, la banda mexicana ha sido una de las grandes responsables de llevar el rock en español a escenarios internacionales. Ahora, su música vuelve a conectar con nuevas audiencias a través de una de las artistas pop más escuchadas del mundo.

El momento también llega antes de otra gran cita para Maná. El grupo encabezará, junto a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, la ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

Con esta colaboración, “Oye Mi Amor” suma un nuevo capítulo a su historia. Ya no es solo un clásico de los años 90. Es una canción que sigue viajando, cruzando fronteras y demostrando que la música en español tiene un lugar firme en los escenarios globales.