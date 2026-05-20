Nueva York ampliará esta semana el servicio de NYC Ferry para responder al aumento de pasajeros durante el verano y la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El alcalde Zohran Mamdani anunció que la ciudad sumará más embarcaciones, mayor frecuencia y ferrys de mayor capacidad en las rutas con más demanda. La medida busca reducir tiempos de espera y facilitar los traslados de residentes y visitantes.

La ciudad también presentó cinco nuevos ferrys decorados con diseños inspirados en el Mundial. Cada embarcación refleja la identidad de uno de los cinco distritos de Nueva York.

Más viajes durante el verano

El servicio reforzado estará activo hasta el 13 de septiembre. Según la Alcaldía, habrá más viajes durante los fines de semana y en horarios de alta demanda.

También se incorporarán ferrys más grandes en rutas concurridas. La meta es evitar largas filas, especialmente durante los días de playa, eventos deportivos y actividades relacionadas con el Mundial.

Mamdani dijo que “el mundo está llegando a la ciudad de Nueva York” y aseguró que la ciudad está lista para recibirlo.

Rockaway tendrá más opciones

Uno de los puntos clave será la ruta hacia Rockaway, muy usada durante el verano. La ciudad permitirá reservar asientos para quienes viajen a la playa y ampliará el servicio de autobuses de conexión.

Esta medida busca ordenar la demanda y dar más certeza a los pasajeros. En veranos anteriores, la ruta a Rockaway ha registrado fuertes aumentos de usuarios, especialmente los fines de semana.

Ferrys con ambiente mundialista

Los cinco nuevos ferrys decorados ya comenzaron a recorrer el puerto de Nueva York. Sus diseños celebran la diversidad de la ciudad y el carácter de cada distrito.

La iniciativa forma parte de los preparativos de Nueva York para el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. La región de Nueva York y Nueva Jersey será una de las sedes clave del torneo.

El director ejecutivo de NYC Ferry, James Wong, dijo que el sistema se prepara para una temporada intensa. Además del Mundial, la ciudad recibirá otros eventos importantes, como la regata Sail4th 250 y la temporada alta de playa.

Un sistema con récord de pasajeros

El verano pasado, NYC Ferry estableció récords diarios, semanales y mensuales de pasajeros. Agosto de 2025 fue el mes con más usuarios en la historia del sistema.

Actualmente, NYC Ferry opera 38 embarcaciones en seis rutas y 25 muelles. Su red cubre unas 70 millas náuticas, lo que la convierte en la mayor flota de transbordadores de pasajeros de Estados Unidos.

Con el nuevo plan, la ciudad busca que el ferry no sea solo una opción turística. También quiere reforzarlo como una alternativa real de transporte durante una de las temporadas más ocupadas que Nueva York ha tenido en años.

El reto será grande. Entre el verano, los visitantes y el Mundial, la ciudad necesitará mover a millones de personas sin colapsar sus rutas más usadas. El ferry será una pieza más de ese rompecabezas.