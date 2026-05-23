La panzanella italiana nació como una receta de aprovechamiento, pero con el tiempo se convirtió en uno de los platos más representativos del verano en la Toscana y otras regiones del centro de Italia. Su base es humilde: pan del día anterior, tomates maduros, aceite de oliva, vinagre y hierbas frescas. Sin embargo, cuando los ingredientes están en su punto, el resultado tiene una claridad difícil de superar.

Lo importante en una panzanella italiana no es cubrir el pan con aderezo, sino dejar que absorba los jugos del tomate sin perder toda su textura. El pan debe suavizarse, pero no deshacerse. El tomate aporta dulzor y acidez, el pepino da frescura, la cebolla suma intensidad y la albahaca termina de unirlo todo.

Para prepararla bien, conviene usar pan rústico, tomates maduros y un buen aceite de oliva.

Ingredientes para la panzanella italiana

4 tazas de pan rústico del día anterior, cortado en cubos

3 tomates maduros grandes, cortados en trozos

1 taza de tomates cherry partidos a la mitad

1 pepino cortado en medias lunas

1/2 cebolla morada en láminas finas

1/3 taza de hojas de albahaca fresca

1/4 taza de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de vino tinto

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, coloca la cebolla morada en un recipiente con agua fría durante 10 minutos. Este paso suaviza su intensidad y ayuda a que no domine la ensalada.

Luego, si el pan está muy blando, tuéstalo ligeramente en el horno o en una sartén seca. No debe quedar duro como crutón, solo firme en los bordes.

Después, coloca los tomates en un bol grande con una pizca de sal. Déjalos reposar unos minutos para que suelten sus jugos naturales.

A continuación, añade el pepino, los tomates cherry y la cebolla escurrida. Incorpora el pan y mezcla con suavidad.

En otro recipiente, combina el aceite de oliva con el vinagre, un poco de sal y pimienta. Luego, vierte el aderezo sobre la ensalada.

Mezcla nuevamente y deja reposar la panzanella italiana durante 15 a 20 minutos antes de servir. Durante ese tiempo, el pan absorberá parte de los jugos sin perder por completo su estructura.

Finalmente, añade las hojas de albahaca justo antes de llevar a la mesa.

Consejos útiles

Usa pan rústico o de masa firme. El pan de molde se deshace demasiado rápido.

El tomate debe estar maduro. Si está pálido o sin sabor, la ensalada pierde fuerza.

No agregues la albahaca demasiado temprano. Se oscurece y pierde aroma.

Si quieres una presentación como la de la imagen, puedes envolver pequeñas porciones de panzanella con tiras finas de pepino.

Deja reposar la ensalada, pero no por horas. La textura ideal está entre lo jugoso y lo firme.

Cómo servir la panzanella italiana

La panzanella italiana se sirve a temperatura ambiente, nunca demasiado fría. Funciona como entrada, acompañamiento de carnes o pescados, o como plato ligero en días calurosos.

Al servirla, debe sentirse fresca, jugosa y bien equilibrada. El pan absorbe el sabor del tomate y del aceite, mientras el pepino y la cebolla mantienen el contraste. Es una receta sencilla, pero exige buenos ingredientes. Ahí está su encanto.