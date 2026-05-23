George Russell saldrá primero en la sprint del GP de Canadá

George Russell saldrá desde la primera posición este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno.

El piloto inglés de Mercedes dominó la calificación sprint en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. En la ronda decisiva, conocida como SQ3, marcó un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 965 milésimas.

Russell superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, actual líder del Mundial. El italiano arrancará segundo y completará una primera fila totalmente dominada por Mercedes.

McLaren partirá desde la segunda fila

Los McLaren quedaron justo detrás de los Mercedes. Lando Norris saldrá tercero y Oscar Piastri lo hará cuarto.

Ferrari ocupará la tercera fila. Lewis Hamilton arrancará quinto, mientras que Charles Leclerc partirá sexto.

La carrera sprint tendrá 23 vueltas, cerca de un tercio del recorrido del Gran Premio del domingo. Solo los ocho primeros clasificados sumarán puntos.

Sainz saldrá décimo y Alonso, decimosexto

Carlos Sainz partirá desde la décima posición con Williams. El madrileño compartirá la quinta fila con Max Verstappen, que saldrá noveno con Red Bull.

Fernando Alonso tendrá una prueba más complicada. El doble campeón mundial asturiano, piloto de Aston Martin, arrancará desde la decimosexta plaza.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, saldrá decimotercero. El mexicano Sergio Pérez, ahora con Cadillac, partirá desde la decimoséptima posición.

Mercedes marca el ritmo

La actuación de Russell confirma el buen momento de Mercedes en Montreal. El equipo no solo logró la primera posición con el británico, sino que también colocó a Antonelli en segundo lugar.

La sprint será una primera prueba de fuego antes de la carrera principal del domingo. En un circuito como Gilles Villeneuve, donde las frenadas fuertes y los muros castigan cualquier error, salir adelante puede marcar una gran diferencia.

Russell tendrá la oportunidad de defender la primera posición desde la salida. Detrás, Antonelli, Norris y Piastri buscarán presionarlo en una carrera corta, donde no hay mucho margen para esperar.

La pelea por los puntos promete intensidad desde la primera vuelta. Y con Verstappen saliendo noveno, Sainz décimo y Alonso más atrás, varios nombres importantes estarán obligados a remontar si quieren sacar algo de la sprint canadiense.