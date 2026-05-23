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Hallan cerca de 100 huevos de dinosaurio en Francia y el yacimiento podría ser uno de los más importantes del mundo

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El geólogo Alain Cabot posa con un huevo de dinosaurio en el Museo-Parque de Dinosaurios de Meze, en el sur de Francia. El fundador del parque, Alain Cabot, ha descubierto decenas de huevos fosilizados en territorio francés. El hallazgo de cerca de 100 huevos de dinosaurio con una antigüedad aproximada de 72 millones de años convierte este yacimiento en uno de los más importantes del mundo. EFE/ Guillaume Horcajuelo

El hallazgo de huevos de dinosaurio en el sur de Francia ha puesto al Museo-Parque de Dinosaurios de Mèze en el centro de la atención paleontológica. En este sitio, ubicado cerca de Montpellier, el geólogo y fundador del parque, Alain Cabot, ha descubierto cerca de 100 huevos fosilizados con una antigüedad estimada de 72 millones de años.

La noticia resulta llamativa no solo por la cantidad de huevos encontrados, sino por lo que podrían revelar sobre la vida de los dinosaurios en el final del período Cretácico. Según reportes de medios europeos, el yacimiento podría formar parte de una antigua zona de anidación, un lugar donde diferentes especies habrían depositado sus huevos mucho antes de que los humanos existieran.

Los huevos de dinosaurio hallados en Mèze han sido descritos como piezas de gran valor científico. Algunos tendrían un tamaño similar al de una pelota de mano o un melón pequeño, y muchos se encontraron en un estado de conservación notable. Aunque todavía se requieren estudios más detallados para identificar con precisión a qué especies pertenecían, algunos expertos han señalado que varios podrían estar relacionados con grandes dinosaurios herbívoros, como los saurópodos.

El propio Cabot ha dedicado décadas a proteger y estudiar este territorio. El museo, abierto al público desde los años noventa, fue creado precisamente en una región conocida por sus fósiles y restos de dinosaurios. El nuevo hallazgo refuerza la importancia del área, aunque algunos especialistas han pedido cautela antes de calificarlo como el yacimiento más importante del mundo.

Esa prudencia es importante. En paleontología, encontrar huevos fosilizados no basta para resolver todos los misterios. Para identificar con seguridad la especie, lo ideal sería hallar embriones conservados dentro de los huevos, algo poco frecuente. Aun así, la concentración descubierta en Mèze es excepcional y podría ofrecer nuevas pistas sobre los hábitos reproductivos de los dinosaurios, sus zonas de anidación y el ambiente que habitaban hace millones de años.

El hallazgo de estos huevos de dinosaurio también tiene un costado casi cinematográfico: objetos frágiles en apariencia, enterrados durante 72 millones de años, reaparecen ahora como una ventana directa a un mundo desaparecido. Lo que para muchos visitantes puede parecer una curiosidad de museo, para los científicos podría convertirse en una pieza clave para entender cómo vivían y se reproducían algunas de las criaturas más fascinantes de la prehistoria.

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