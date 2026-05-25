Nueva York se prepara para uno de los operativos de seguridad más exigentes de los últimos años. La ciudad espera recibir a más de un millón de visitantes durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, mientras también se alista para otros eventos masivos ligados al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Aunque los partidos de la sede Nueva York/Nueva Jersey se jugarán en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, gran parte del movimiento turístico se concentrará en la Gran Manzana. La oficina del contralor estima que al menos 1,2 millones de personas podrían visitar la ciudad durante el torneo.

La Copa Mundial se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El MetLife Stadium recibirá ocho partidos, incluida la final.

La amenaza que más preocupa

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el departamento está entrenando agentes y comprando equipo para enfrentar posibles amenazas con drones.

Según Tisch, esa es la preocupación que más le quita el sueño. La funcionaria advirtió que sería un error ignorar una tecnología que ya se ha visto en conflictos como los de Ucrania e Irán.

La policía planea adquirir equipos por 6,5 millones de dólares para detectar y contrarrestar drones. La medida forma parte de un plan más amplio para reforzar la seguridad en estadios, calles, parques, zonas turísticas, transporte público y eventos al aire libre.

Más horas para la policía

Tisch también quiere que los agentes trabajen turnos de 12 horas durante parte del torneo. La propuesta ha generado tensión dentro del gobierno municipal por el costo de las horas extras.

Según medios locales, el alcalde Zohran Mamdani se opone a ampliar esos pagos en medio de una situación fiscal complicada para la ciudad. Nueva York ha retrasado parte de su presupuesto mientras espera ayuda financiera del estado.

La comisionada, sin embargo, sostiene que el Mundial representará una exigencia extraordinaria para el cuerpo policial. También ha advertido que la ciudad sigue siendo un posible blanco de ataques terroristas por su importancia global.

El Mundial no será el único reto

La presión sobre la seguridad no terminará con el fútbol. Del 3 al 8 de julio, Nueva York y Nueva Jersey también recibirán Sail4th 250, una gran reunión marítima internacional por el aniversario de la independencia estadounidense.

El evento reunirá unos 30 grandes veleros internacionales, 40 buques militares, un portaaviones británico y el Queen Mary 2 de Cunard, entre otras embarcaciones.

Esa concentración de visitantes, barcos, actos públicos y celebraciones históricas añadirá otro nivel de complejidad para las autoridades.

Rumores de una boda de alto perfil

A ese calendario ya cargado se suma otro posible foco de atención pública. Diversos medios han reportado que Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en Nueva York el 3 de julio, un día antes de la celebración nacional.

De confirmarse, la boda podría atraer a curiosos, fanáticos y medios internacionales. El evento contaría con invitados del mundo del espectáculo y del deporte, según esas versiones.

Aunque se trata de información publicada por medios y no de un anuncio oficial de la pareja, la policía suele contemplar este tipo de concentraciones cuando prepara operativos para grandes fechas.

Una ciudad bajo máxima presión

Nueva York está acostumbrada a recibir multitudes. Pero el verano de 2026 tendrá una combinación poco común: Mundial, celebraciones históricas, eventos marítimos, turismo internacional y posibles reuniones de alto perfil.

El reto será mantener la seguridad sin paralizar la ciudad. También será mover a millones de personas por calles, trenes, ferrys, puentes y túneles ya saturados en una temporada normal.

Para las autoridades, el objetivo es claro: anticiparse. La amenaza de drones, el flujo de visitantes y la cantidad de eventos obligan a planificar con meses de ventaja.

Nueva York quiere presentarse al mundo como una ciudad lista para recibir el Mundial. Pero para lograrlo, necesitará algo más que estadios y turismo. Necesitará una coordinación de seguridad a la altura de uno de los veranos más vigilados de su historia.