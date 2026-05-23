Suecia y Estados Unidos firmaron este viernes un memorando de entendimiento para fortalecer su cooperación tecnológica en áreas clave como inteligencia artificial, conectividad, biomedicina e innovación en defensa.

El acuerdo fue suscrito por la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, al sur de Suecia.

Aunque el memorando no incluye compromisos financieros ni legales, marca un paso importante en la relación tecnológica entre ambos países.

Un acuerdo pionero con un país de la UE

Según el Gobierno sueco, esta es la primera declaración de este tipo que Estados Unidos firma con un país de la Unión Europea.

Washington ya había suscrito acuerdos similares con Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Ahora, Suecia se suma a ese grupo como socio estratégico en sectores tecnológicos de alta importancia.

El memorando busca facilitar el acceso a tecnología avanzada, ampliar oportunidades en los mercados y promover una colaboración más estrecha con el sector empresarial.

También contempla más intercambio en investigación e innovación, dos áreas en las que Suecia busca mantener una posición de liderazgo.

Competitividad e intereses comerciales

Stenergard afirmó que el acuerdo busca reforzar la competitividad de Suecia y proteger sus intereses comerciales.

La ministra destacó que su país está considerado uno de los más innovadores y creativos del mundo. Por eso, dijo, es clave crear las mejores condiciones para que las empresas suecas sigan liderando el desarrollo de tecnologías del futuro.

La cooperación incluye sectores con fuerte impacto económico y estratégico. La inteligencia artificial y la conectividad son esenciales para la transformación digital. La biomedicina es clave para la salud y la investigación. La innovación en defensa, por su parte, gana peso en un contexto de seguridad internacional cada vez más tenso.

Tecnología y seguridad

La firma del memorando durante una reunión de la OTAN no es casual. La tecnología se ha convertido en un elemento central para la defensa, la seguridad y la competencia global.

Estados Unidos busca reforzar sus alianzas con países capaces de aportar innovación en áreas sensibles. Suecia, que se ha consolidado como socio estratégico dentro del marco atlántico, ve en este acuerdo una oportunidad para ampliar su influencia tecnológica.

El pacto no obliga legalmente a las partes, pero abre una vía de cooperación más directa entre gobiernos, empresas e instituciones de investigación.

Para Suecia, el mensaje es claro: quiere estar en la primera línea del desarrollo tecnológico. Para Estados Unidos, el acuerdo refuerza una red de aliados con capacidad de innovación en sectores que definirán la economía y la seguridad de los próximos años.