El zorro rojo que sorprendió a Nueva York tras cruzar el Atlántico como polizón en un barco ya tiene nombre y una historia difícil de creer: se llama Basil, tiene unos dos años y se encuentra en buen estado de salud.

El animal fue descubierto en febrero dentro de un buque que transportaba automóviles desde Southampton, Inglaterra, hasta un puerto de Estados Unidos. Nadie lo detectó durante la travesía.

Al llegar a territorio estadounidense, Basil fue incautado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y luego trasladado al zoológico de El Bronx, administrado por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre.

Una recuperación positiva

El zoológico informó que Basil completó su cuarentena y respondió bien al tratamiento médico.

El zorro fue tratado por dirofilariosis, un parásito poco común en Estados Unidos, pero más frecuente en zorros salvajes y perros domésticos en Europa.

Cuando llegó al zoológico, pesaba 5,1 kilos. Ahora alcanza los 6,2 kilos. También mostró una mejora visible en su pelaje, que se volvió más denso y brillante.

Los exámenes de seguimiento confirmaron que su estado general es bueno.

Un viaje inesperado

La historia de Basil llamó la atención porque el animal logró viajar oculto durante una larga travesía marítima.

No está claro cómo entró al barco ni cuánto tiempo pasó sin ser detectado. Lo que sí se sabe es que sobrevivió al viaje y recibió atención especializada al llegar a Nueva York.

El zoológico de El Bronx evaluará ahora cuál será el lugar más adecuado para su cuidado a largo plazo.

Craig Piper, director interino del zoológico y vicepresidente ejecutivo de WCS Zoos and Aquarium, destacó que el tratamiento de animales salvajes requiere coordinación entre equipos veterinarios y cuidadores.

También señaló que el personal está satisfecho con la recuperación de Basil tras su largo viaje.

Un animal adaptable

Los zorros rojos son uno de los mamíferos carnívoros más extendidos del mundo. Viven en Europa, Asia, América del Norte y algunas zonas de África.

Su capacidad de adaptación les permite sobrevivir en bosques, praderas e incluso entornos urbanos.

Esa resistencia ayuda a entender cómo Basil pudo soportar una travesía tan inusual. Aun así, su caso sigue siendo extraordinario.

El Bronx como refugio temporal

El zoológico de El Bronx, inaugurado en 1899, alberga más de 11.000 animales y suele colaborar con agencias federales y estatales en rescates de vida silvestre.

También participa en casos relacionados con tráfico ilegal de especies y animales encontrados en circunstancias fuera de lo común.

Basil es ahora parte de esa lista de rescates singulares. Llegó a Nueva York como un pasajero inesperado, enfermo y bajo cuarentena. Hoy está más fuerte, con nombre propio y bajo cuidado especializado.

Su futuro aún no está decidido, pero su recuperación ya ofrece un final mucho más esperanzador que el inicio de su viaje.