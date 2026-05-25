El efecto Ganzfeld parece sacado de un experimento paranormal, pero su explicación principal está en la psicología de la percepción. Este fenómeno ocurre cuando una persona se expone a un campo sensorial uniforme y sin cambios, como una luz constante, un color parejo o un sonido monótono. Ante esa falta de información variada, el cerebro puede empezar a crear imágenes, patrones o sensaciones que no están realmente allí.

La palabra “Ganzfeld” viene del alemán y puede traducirse como “campo completo”. En la práctica, el efecto Ganzfeld se ha estudiado con métodos simples: cubrir los ojos con superficies translúcidas, iluminar el rostro con una luz uniforme y escuchar ruido blanco o rosado durante un periodo de relajación. Al reducir los estímulos externos, la mente intenta llenar el vacío.

Lo más curioso es que muchas personas reportan ver formas geométricas, colores, luces o escenas borrosas. No se trata necesariamente de una alucinación grave ni de una señal sobrenatural. Según la explicación más aceptada, el cerebro está acostumbrado a interpretar señales constantes del entorno. Cuando esas señales se vuelven demasiado uniformes, puede amplificar su propio “ruido” interno y convertirlo en percepciones.

El efecto Ganzfeld también se volvió famoso por su relación con experimentos de parapsicología. En esas pruebas, un “receptor” se colocaba en un estado de aislamiento sensorial mientras otra persona intentaba “enviarle” mentalmente una imagen. Aunque algunos estudios afirmaron encontrar resultados llamativos, revisiones críticas señalaron problemas metodológicos, fallas de control y dificultades para repetir los resultados de manera consistente. Por eso, la comunidad científica no considera que el efecto Ganzfeld demuestre telepatía.

Aun así, el fenómeno sigue siendo fascinante porque revela algo real sobre la mente humana: nuestro cerebro no espera pasivamente a que el mundo le entregue información. La organiza, la completa y, cuando falta, puede inventarla. Esa capacidad nos ayuda a interpretar la realidad todos los días, pero bajo ciertas condiciones también puede engañarnos.

El misterio del efecto Ganzfeld no está en supuestos poderes ocultos, sino en algo quizá más inquietante: lo fácil que puede ser para el cerebro construir una experiencia convincente a partir de casi nada.