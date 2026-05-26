El baba ganoush ahumado es una de esas preparaciones donde la berenjena cambia por completo cuando se cocina bien. Su pulpa se vuelve suave, casi cremosa, y absorbe con facilidad el tahini, el limón, el ajo y el aceite de oliva. Tradicionalmente, ese sabor ahumado viene de asar la berenjena directamente sobre fuego, pero no siempre se tiene parrilla, hornilla de gas o tiempo para hacerlo así.

Ahí entra un pequeño truco práctico: unas gotas de humo líquido. Usado con cuidado, aporta ese fondo tostado y profundo que recuerda a la berenjena cocida al fuego. No debe dominar el plato. Su papel es reforzar el sabor, no convertirlo en una salsa artificial.

Para que el baba ganoush ahumado quede equilibrado, conviene asar bien la berenjena, escurrir su pulpa y añadir el humo líquido poco a poco.

Ingredientes para el baba ganoush ahumado

2 berenjenas grandes

1/4 taza de tahini

2 cucharadas de jugo de limón fresco

1 diente de ajo pequeño, rallado o machacado

2 cucharadas de aceite de oliva

1/4 cucharadita de comino molido

1/4 cucharadita de humo líquido, o unas gotas al gusto

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Perejil fresco picado para servir

Pimentón dulce o ahumado para decorar, opcional

Preparación

Primero, precalienta el horno a 220°C. Pincha las berenjenas varias veces con un tenedor y colócalas en una bandeja cubierta con papel para hornear.

Luego, ásalas durante 35 a 45 minutos, volteándolas a mitad del tiempo, hasta que la piel esté arrugada y la pulpa se sienta completamente suave.

Después, retira las berenjenas del horno y déjalas reposar unos minutos. Cuando puedas manejarlas, ábrelas y retira la pulpa con una cuchara.

A continuación, coloca la pulpa en un colador durante 10 a 15 minutos para eliminar el exceso de líquido. Este paso ayuda a lograr una textura más cremosa y evita que el baba ganoush quede aguado.

Luego, pasa la berenjena a un recipiente y machácala con un tenedor. Añade el tahini, el jugo de limón, el ajo, el aceite de oliva, el comino, la sal y la pimienta.

Después, incorpora el humo líquido poco a poco. Empieza con unas gotas, mezcla y prueba antes de añadir más. El sabor debe sentirse ahumado, pero limpio.

Finalmente, mezcla hasta obtener la textura que prefieras. Puedes dejarlo más rústico o procesarlo ligeramente si buscas un resultado más suave.

Consejos útiles

No añadas demasiado humo líquido desde el inicio. Es potente y puede dominar rápido.

Escurre bien la berenjena después de asarla. Ese paso mejora la textura final.

Si quieres un sabor más profundo, usa también una pizca de pimentón ahumado.

El ajo crudo se intensifica con el reposo, así que conviene usar poco al principio.

Deja reposar el baba ganoush ahumado al menos 20 minutos antes de servir para que los sabores se integren mejor.

Cómo servir el baba ganoush ahumado

El baba ganoush ahumado se sirve mejor a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva, perejil fresco y un toque de pimentón por encima. Acompáñalo con pan pita, vegetales crudos, tostadas o como parte de una mesa con hummus, aceitunas y ensaladas frescas.

Al probarlo, debe sentirse cremoso, ligeramente ácido y con un fondo ahumado bien medido. El humo líquido hace su trabajo cuando parece parte natural de la berenjena, no un sabor añadido. Ese es el secreto para que este truco funcione de verdad.