Bebida fría de matcha con fresa, leche y capas de color natural

El matcha con fresa se ha vuelto popular por su apariencia, pero su verdadero atractivo está en el contraste. La fresa aporta dulzor natural y una acidez suave, la leche da cuerpo y el matcha añade ese sabor vegetal, ligeramente amargo, que evita que la bebida se sienta empalagosa.

Esta versión se prepara en capas: primero una base de fresas machacadas, luego leche fría y al final el matcha bien disuelto. El resultado es una bebida vistosa, cremosa y fresca, ideal para una tarde cálida, un desayuno ligero o una pausa con algo distinto al café.

Para que el matcha con fresa quede bien, conviene usar fresas maduras, matcha de buena calidad y agua no demasiado caliente para evitar un sabor amargo.

Ingredientes para el matcha con fresa

1 taza de fresas frescas, limpias y picadas

1 a 2 cucharadas de azúcar, miel o jarabe simple

1/2 taza de leche fría

1/2 taza de hielo

1 cucharadita de matcha en polvo

1/4 taza de agua caliente, no hirviendo

1/2 cucharadita de vainilla opcional

Preparación

Primero, coloca las fresas picadas en un vaso o recipiente pequeño. Añade el azúcar, miel o jarabe simple y machaca ligeramente hasta obtener una mezcla jugosa, pero con algunos trozos de fruta.

Luego, deja reposar las fresas durante 5 minutos. Ese tiempo ayuda a que suelten más jugo y formen una base más sabrosa.

Mientras tanto, tamiza el matcha en un recipiente pequeño. Añade el agua caliente y bate con un batidor pequeño hasta que no queden grumos. La mezcla debe verse lisa y de color verde intenso.

Después, coloca la mezcla de fresas en el fondo de un vaso alto. Agrega el hielo y vierte la leche fría con cuidado para mantener las capas.

A continuación, añade el matcha preparado sobre la leche. Si quieres una presentación más marcada, viértelo lentamente sobre el dorso de una cuchara.

Finalmente, mezcla justo antes de beber para integrar la fresa, la leche y el matcha.

Consejos útiles

No uses agua hirviendo para preparar el matcha. Puede volverlo amargo y opacar el sabor de la fresa.

Tamiza el matcha antes de mezclarlo. Así evitas grumos en la bebida.

Ajusta el dulzor según la madurez de las fresas. Si están muy dulces, necesitarás poco endulzante.

La leche entera da una textura más cremosa, pero también puedes usar leche de avena, almendra o coco.

Para una bebida más intensa, aumenta el matcha a 1 1/2 cucharaditas.

Cómo servir el matcha con fresa

El matcha con fresa se sirve frío, en vaso alto y con suficiente hielo. Puedes dejar las capas visibles para una presentación más llamativa o mezclarlo antes de servir si prefieres un sabor uniforme.

Al probarlo, debe sentirse fresco, cremoso y equilibrado. La fresa suaviza el carácter del té, mientras el matcha evita que la bebida sea demasiado dulce. Es una receta sencilla, pero con una presentación que parece mucho más elaborada de lo que realmente es.