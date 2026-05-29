Jay Wheeler estrenó “La Voz Favorita”, un nuevo álbum con el que regresa a sus raíces del trap sin abandonar las canciones románticas que lo han convertido en una de las voces más reconocibles de la música urbana latina.

El disco, lanzado la noche del jueves, toma su nombre del mote artístico con el que el cantante puertorriqueño se ha identificado durante su carrera. Para Wheeler, ese título no es solo una marca, sino una parte esencial de cómo lo reconoce su público.

El artista explicó en un comunicado que quería entregar a sus fanáticos las canciones románticas que tanto les gustan, pero también experimentar con nuevos sonidos. Esa mezcla, según dijo, es precisamente lo que hace que el proyecto represente su identidad.

Un disco entre el trap, el R&B y el reguetón

“La Voz Favorita” fusiona trap, R&B y reguetón, tres estilos que han acompañado diferentes etapas de la carrera de Jay Wheeler.

El álbum busca mostrar una versión más amplia del artista: el intérprete sensible de temas románticos, pero también el cantante urbano que puede moverse con naturalidad por sonidos más crudos y rítmicos.

De acuerdo con sus representantes, se trata de su trabajo más personal hasta la fecha y del proyecto que mejor define su evolución artística.

Colaboraciones importantes

El disco incluye colaboraciones con Mora, Luar La L, Marcelo Rubio, Abraham Mateo, Deimi y Kennyy, entre otros artistas.

Esa lista de invitados refuerza la intención de Wheeler de crear un álbum diverso, con distintas texturas y conexiones dentro de la música latina actual.

El artista, dos veces nominado al Latin Grammy, llega a este lanzamiento en un momento de madurez musical, buscando equilibrar lo que sus seguidores esperan de él con nuevas búsquedas creativas.

“Rubio”, un homenaje familiar

Uno de los temas centrales del álbum es “Rubio”, una canción dedicada a su abuelo.

El tema funciona como un homenaje a la persona que lo acercó a la salsa y que ayudó a definir parte de su identidad musical.

Ese detalle le da al disco un tono más íntimo. No se trata solo de canciones sobre amor o desamor, sino también de memoria, raíces e influencias familiares.

Una celebración en el Coliseo de Puerto Rico

Para celebrar el lanzamiento de “La Voz Favorita”, Jay Wheeler llevará su formato RandomChat LIVE al Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, este viernes.

El evento incluirá las primeras presentaciones en vivo de canciones del nuevo álbum, además de un episodio de su pódcast RandomChat, un segmento de comedia stand up y transmisión en vivo a través de la plataforma Kick.

También habrá una participación especial de Cooking with the Wheelers, la serie que realiza junto a su esposa, Zhamira Zambrano.

Un proyecto que refuerza su identidad

Con “La Voz Favorita”, Jay Wheeler intenta conectar varias partes de su carrera en un solo proyecto.

El disco mira hacia sus inicios en el trap, abraza el sonido urbano actual y mantiene el costado romántico que lo hizo conectar con una base fiel de seguidores.

Más que un simple lanzamiento, el álbum parece funcionar como una declaración de identidad. Jay Wheeler no está dejando atrás lo que lo hizo popular. Está ampliando ese universo.

Y para sus fanáticos, eso puede ser precisamente lo que esperaban: canciones para cantar, temas para sentir y una nueva etapa de “La Voz Favorita” sonando más segura de sí misma.