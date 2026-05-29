Las playas bioluminiscentes parecen sacadas de una escena imposible: el agua se mueve y, de pronto, aparecen destellos azules que iluminan la noche. Pero ese fenómeno natural, visible en lugares como Bahía Mosquito, Fajardo y La Parguera, en Puerto Rico, podría volverse más vulnerable por los cambios que el clima está provocando en los océanos.

El brillo de las playas bioluminiscentes se debe principalmente a dinoflagelados, algas microscópicas unicelulares capaces de emitir luz cuando reciben estímulos mecánicos. Es decir, cuando un pez nada, una embarcación se mueve o una persona agita el agua, estos organismos reaccionan con pequeños destellos. En grandes concentraciones, el efecto puede teñir el mar de un azul intenso y casi irreal.

Aunque la bioluminiscencia existe desde hace millones de años, los expertos advierten que estos sistemas dependen de un equilibrio muy delicado. Para que los dinoflagelados se acumulen y brillen, necesitan condiciones adecuadas de temperatura, pH y nutrientes. El cambio climático está alterando justamente esos factores.

El calentamiento del océano puede afectar la temperatura óptima que estos organismos necesitan para producir luz. La acidificación del agua, causada por la absorción de dióxido de carbono, modifica el pH y puede hacer que algunas especies no sobrevivan en ambientes más ácidos. A eso se suma la alteración de corrientes marinas y ciclos de nutrientes, que influye directamente en la alimentación y concentración de estas microalgas.

Las lluvias también juegan un papel importante. Según especialistas, los patrones de precipitación pueden ayudar a introducir nutrientes en estos sistemas, pero las sequías prolongadas reducen drásticamente la presencia de dinoflagelados. Los huracanes y eventos extremos, cada vez más intensos en algunas regiones, pueden alterar el equilibrio de estas bahías. En Puerto Rico, por ejemplo, se reportó que tras el huracán María desaparecieron temporalmente organismos bioluminiscentes en ciertos ecosistemas.

Otros factores agravan el problema. Las grandes acumulaciones de sargazo en el Caribe pueden bloquear la entrada de luz solar y cambiar las condiciones de crecimiento de los dinoflagelados. Cuando esas algas se descomponen, consumen oxígeno en el agua y afectan a otros organismos. La actividad humana cercana, como contaminantes arrastrados por la lluvia, cremas solares o repelentes, también puede impactar la calidad del agua.

Las playas bioluminiscentes no son solo una atracción turística. Son ecosistemas sensibles que responden rápido a los cambios ambientales. Su brillo azul, tan hermoso como frágil, funciona como una advertencia silenciosa: cuando el mar deja de brillar, quizá está contando algo que no deberíamos ignorar.