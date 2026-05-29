Menu
Home/Insólito/El brillo azul de algunas playas podría apagarse por el cambio climático

El brillo azul de algunas playas podría apagarse por el cambio climático

Facebook
Twitter
Pinterest
Estrellas y lágrimas azules (Noctiluca scintillans). Fotografiada en Matsu, Taiwán© CandyflossFilm | Dreamstime.com

Las playas bioluminiscentes parecen sacadas de una escena imposible: el agua se mueve y, de pronto, aparecen destellos azules que iluminan la noche. Pero ese fenómeno natural, visible en lugares como Bahía Mosquito, Fajardo y La Parguera, en Puerto Rico, podría volverse más vulnerable por los cambios que el clima está provocando en los océanos.

El brillo de las playas bioluminiscentes se debe principalmente a dinoflagelados, algas microscópicas unicelulares capaces de emitir luz cuando reciben estímulos mecánicos. Es decir, cuando un pez nada, una embarcación se mueve o una persona agita el agua, estos organismos reaccionan con pequeños destellos. En grandes concentraciones, el efecto puede teñir el mar de un azul intenso y casi irreal.

Aunque la bioluminiscencia existe desde hace millones de años, los expertos advierten que estos sistemas dependen de un equilibrio muy delicado. Para que los dinoflagelados se acumulen y brillen, necesitan condiciones adecuadas de temperatura, pH y nutrientes. El cambio climático está alterando justamente esos factores.

El calentamiento del océano puede afectar la temperatura óptima que estos organismos necesitan para producir luz. La acidificación del agua, causada por la absorción de dióxido de carbono, modifica el pH y puede hacer que algunas especies no sobrevivan en ambientes más ácidos. A eso se suma la alteración de corrientes marinas y ciclos de nutrientes, que influye directamente en la alimentación y concentración de estas microalgas.

Las lluvias también juegan un papel importante. Según especialistas, los patrones de precipitación pueden ayudar a introducir nutrientes en estos sistemas, pero las sequías prolongadas reducen drásticamente la presencia de dinoflagelados. Los huracanes y eventos extremos, cada vez más intensos en algunas regiones, pueden alterar el equilibrio de estas bahías. En Puerto Rico, por ejemplo, se reportó que tras el huracán María desaparecieron temporalmente organismos bioluminiscentes en ciertos ecosistemas.

Otros factores agravan el problema. Las grandes acumulaciones de sargazo en el Caribe pueden bloquear la entrada de luz solar y cambiar las condiciones de crecimiento de los dinoflagelados. Cuando esas algas se descomponen, consumen oxígeno en el agua y afectan a otros organismos. La actividad humana cercana, como contaminantes arrastrados por la lluvia, cremas solares o repelentes, también puede impactar la calidad del agua.

Las playas bioluminiscentes no son solo una atracción turística. Son ecosistemas sensibles que responden rápido a los cambios ambientales. Su brillo azul, tan hermoso como frágil, funciona como una advertencia silenciosa: cuando el mar deja de brillar, quizá está contando algo que no deberíamos ignorar.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Insólito
El misterioso vínculo entre huevos de dinosaurio hallados en Francia y la Patagonia argentina
May 28, 7:00 AM
By
Insólito
Las ranas de cristal podrían quedarse sin refugio por la crisis climática
May 27, 7:00 AM
By
Insólito
Fósiles hallados en Canadá cambian lo que se sabía sobre el origen de la vida animal compleja
May 26, 7:00 AM
By
Insólito
El extraño efecto Ganzfeld: cuando el cerebro inventa imágenes en medio del vacío
May 25, 7:00 AM
By
Insólito
La activista y el líder del Klan que terminaron unidos por una causa inesperada
May 24, 7:00 AM
By
Insólito
Hallan cerca de 100 huevos de dinosaurio en Francia y el yacimiento podría ser uno de los más importantes del mundo
May 23, 7:00 AM
By
Insólito
Dientes de 400,000 años revelan un posible vínculo entre Homo erectus y los denisovanos
May 22, 7:00 AM
By
Insólito
Los terremotos ya cambiaban la vida humana hace 30,000 años, según un estudio
May 21, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *