Al menos cinco trabajadores ferroviarios resultaron heridos durante un incendio registrado en la madrugada de este viernes en un tren de mantenimiento dentro de Penn Station, una de las terminales ferroviarias más concurridas de Nueva York.

Dos de los heridos se encuentran en estado grave, según los primeros reportes. El incidente provocó interrupciones y fuertes retrasos en el servicio ferroviario durante la hora punta de la mañana, afectando a miles de pasajeros que dependen de la estación para desplazarse dentro y fuera de la ciudad.

El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió una llamada de emergencia alrededor de la 1:30 de la madrugada para reportar fuego en un vagón, de acuerdo con información citada por The New York Times.

Una respuesta masiva de bomberos

La magnitud de las llamas obligó a las autoridades a declarar una segunda alarma cerca de las 2:45 de la madrugada.

En total, fueron desplegados 46 camiones de bomberos y 141 efectivos para atender la emergencia dentro de la estación.

Los bomberos lograron controlar el incendio cerca de las 4:00 de la mañana, después de varias horas de trabajo en una zona compleja por tratarse de una infraestructura subterránea y de alto tránsito.

Causas bajo investigación

Las autoridades aún investigan qué provocó el fuego en el tren de mantenimiento.

Por ahora, no se han divulgado detalles sobre el tipo de trabajos que realizaban los empleados ferroviarios al momento del incendio ni sobre las condiciones del vagón afectado.

El caso será revisado por las agencias correspondientes para determinar si hubo fallas técnicas, problemas de seguridad o algún otro factor que contribuyó al incidente.

Retrasos durante la hora punta

El incendio tuvo un impacto inmediato en el transporte ferroviario de Nueva York.

Penn Station conecta servicios clave para la región, incluidos trenes utilizados por viajeros de Nueva Jersey, Long Island y otros puntos del área metropolitana. Cualquier interrupción en esa terminal suele generar un efecto dominó en el sistema.

Durante la mañana, los pasajeros enfrentaron suspensiones, demoras y cambios en el servicio mientras las autoridades trabajaban para normalizar la operación.

Preocupación por la seguridad laboral

El incidente también vuelve a poner bajo atención los riesgos que enfrentan los trabajadores ferroviarios durante labores de mantenimiento.

Estos equipos suelen operar de madrugada, cuando el flujo de pasajeros es menor, pero las condiciones pueden ser peligrosas por la presencia de equipos eléctricos, espacios cerrados y materiales inflamables.

La prioridad inmediata es la recuperación de los cinco trabajadores heridos. Después vendrá la parte más incómoda, pero necesaria: explicar qué falló y cómo evitar que vuelva a ocurrir.

Penn Station volvió a operar bajo presión este viernes, pero el incendio dejó una señal clara. Incluso cuando la ciudad duerme, el sistema de transporte sigue funcionando, y quienes lo mantienen en marcha también enfrentan riesgos serios.