Un equipo internacional de científicos identificó un mecanismo clave que ayuda a una de las bacterias hospitalarias más peligrosas a resistir los tratamientos con antibióticos.

El hallazgo se centra en Pseudomonas aeruginosa, una bacteria frecuente en infecciones hospitalarias. Este patógeno pertenece al grupo de las bacterias Gram negativas, conocidas por tener una membrana externa que funciona como una barrera contra muchos medicamentos.

Según el estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society, los investigadores descubrieron cómo esta bacteria mantiene unida su membrana externa a la pared celular. Ese anclaje actúa como una especie de “remache molecular” que fortalece su defensa.

Una armadura contra los fármacos

La membrana externa de Pseudomonas aeruginosa es una de las razones por las que resulta tan difícil tratar algunas infecciones. Esa capa impide que muchos antibióticos entren con facilidad en la bacteria.

Hasta ahora se sabía que esa membrana estaba unida a la pared celular. Pero no se entendía con detalle cómo ocurría esa unión.

El nuevo trabajo identifica a la proteína PA2854 como pieza central del proceso. Esta proteína permite conectar la pared celular con una lipoproteína de la membrana externa llamada OprI.

Cuando ese “remache” se forma, la bacteria gana resistencia estructural. En otras palabras, su envoltura se vuelve más fuerte y menos permeable a los medicamentos.

El posible Talón de Aquiles

Los investigadores reprodujeron el mecanismo en laboratorio y observaron algo importante: si se bloquea la formación de ese anclaje, la defensa de la bacteria se debilita.

Eso podría hacer que Pseudomonas aeruginosa sea más vulnerable a antibióticos que hoy tienen dificultades para atravesar su barrera protectora.

El hallazgo no significa que ya exista un nuevo tratamiento disponible. Pero sí abre una vía prometedora para desarrollar estrategias que ayuden a recuperar la eficacia de medicamentos actuales.

La idea no sería necesariamente crear un antibiótico desde cero. También podría consistir en diseñar compuestos que debiliten la membrana bacteriana y permitan que otros fármacos funcionen mejor.

Una bacteria difícil de combatir

Pseudomonas aeruginosa está presente en el suelo, el agua y ambientes húmedos. Puede causar infecciones leves, como otitis, pero también cuadros graves, como neumonía o infecciones pulmonares.

Su impacto es especialmente preocupante en hospitales. Allí puede afectar a pacientes vulnerables, personas inmunodeprimidas o quienes usan dispositivos médicos.

La Organización Mundial de la Salud incluye a varias bacterias Gram negativas entre las amenazas más importantes por resistencia a los antibióticos. Este grupo preocupa porque combina infecciones graves con pocas opciones de tratamiento.

Una pista contra las superbacterias

El estudio también puede tener un valor más amplio. Según los investigadores, el mecanismo de anclaje descubierto se conserva en otros patógenos Gram negativos.

Eso significa que el hallazgo no solo ayuda a entender mejor a Pseudomonas aeruginosa. También podría servir para diseñar nuevas terapias contra otras bacterias resistentes.

La resistencia antimicrobiana ya está asociada a millones de muertes cada año en el mundo y es considerada una de las mayores amenazas para la salud global.

Por eso, encontrar puntos débiles en las bacterias resistentes es urgente. Este descubrimiento no resuelve el problema por sí solo, pero ofrece una ruta concreta: atacar la armadura de la bacteria para que los antibióticos puedan volver a hacer su trabajo.

En una batalla cada vez más difícil contra las superbacterias, debilitar sus defensas puede ser tan importante como crear nuevas armas.