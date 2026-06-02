El Singapore chow mei fun es uno de esos platos que muchos asocian con restaurantes chinos en Estados Unidos, aunque su historia no sea tan directa como el nombre sugiere. No es necesariamente una receta tradicional de Singapur, sino una preparación popular de la cocina china de restaurante, marcada por fideos finos de arroz, curry, vegetales, huevo y proteínas salteadas a fuego alto.

Su atractivo está en el movimiento rápido del wok. Los fideos deben quedar sueltos, teñidos de amarillo por el curry y cubiertos por una mezcla equilibrada de camarones, huevo, cebolla, pimientos y brotes. No debe sentirse pesado ni grasoso. Un buen Singapore chow mei fun tiene aroma, textura y ese punto especiado que lo hace reconocible desde el primer bocado.

Para prepararlo en casa, conviene tener todos los ingredientes listos antes de encender el fuego. Una vez que empieza el salteado, todo avanza rápido.

Ingredientes para el Singapore chow mei fun

250 g de fideos finos de arroz

250 g de camarones limpios

2 huevos batidos

1 taza de repollo finamente cortado

1/2 pimiento rojo en tiras finas

1/2 pimiento verde en tiras finas

1/2 cebolla en plumas finas

1 zanahoria en tiras finas

2 cebollines picados

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite vegetal

1 1/2 cucharadas de curry en polvo

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de salsa de ostras opcional

1 cucharadita de aceite de sésamo

Sal y pimienta blanca al gusto

Preparación

Primero, hidrata los fideos de arroz según las instrucciones del paquete. Deben quedar flexibles, pero no demasiado blandos. Luego, escúrrelos bien y reserva.

Mientras tanto, mezcla en un recipiente pequeño la salsa de soya, la salsa de ostras, el aceite de sésamo, una pizca de pimienta blanca y el curry en polvo. Esta mezcla será la base del sabor.

Después, calienta una sartén grande o un wok a fuego medio-alto. Añade un poco de aceite y cocina los huevos batidos, moviéndolos hasta formar trozos suaves. Retira y reserva.

A continuación, agrega un poco más de aceite y saltea los camarones durante pocos minutos, solo hasta que cambien de color. Retíralos para evitar que se sobrecocinen.

Luego, en la misma sartén, incorpora el ajo, la cebolla, la zanahoria, los pimientos y el repollo. Saltea rápido para que los vegetales se ablanden ligeramente, pero conserven textura.

Añade los fideos escurridos y vierte la mezcla de curry y salsas. Mezcla con pinzas o palillos largos para distribuir el color y el sabor sin romper los fideos.

Después, regresa los camarones y el huevo a la sartén. Incorpora los cebollines y saltea un minuto más, hasta que todo esté caliente y bien integrado.

Finalmente, prueba y ajusta la sal o la salsa de soya si hace falta. Sirve de inmediato.

Consejos útiles

No sobrehidrates los fideos. Si quedan demasiado blandos antes de saltear, se romperán en la sartén.

Ten todo cortado antes de empezar. Este plato se cocina rápido y no da tiempo para improvisar.

Usa fuego medio-alto para lograr un salteado más seco y aromático.

No satures la sartén. Si haces mucha cantidad, cocina en tandas para evitar que los fideos se apelmacen.

La pimienta blanca ayuda a dar ese sabor típico de muchos salteados de restaurante.

Cómo servir el Singapore chow mei fun

El Singapore chow mei fun se sirve caliente, recién salido del wok, cuando los fideos todavía están sueltos y los vegetales mantienen algo de firmeza. Puede servirse como plato principal o como parte de una mesa con otros platos salteados.

Al probarlo, debe sentirse especiado, ligero y bien equilibrado. El curry aporta color y aroma, los camarones dan presencia, el huevo suaviza el conjunto y los vegetales mantienen frescura. Es una receta rápida, pero exige orden. Ahí está la diferencia entre unos fideos secos y bien salteados, y una mezcla pesada sin gracia.