Taylor Swift Toy Story 5 será una de las combinaciones más comentadas del próximo estreno de Disney y Pixar. La estrella estadounidense formará parte de la banda sonora de la nueva entrega con una canción original titulada “I Knew It, I Knew You”.

El tema fue escrito y producido por Swift junto a Jack Antonoff, uno de sus colaboradores más habituales. Disney anunció que la canción estará disponible en plataformas de streaming y compra digital a partir del viernes 5 de junio.

La película llegará a los cines el próximo 19 de junio, con una banda sonora que ya empieza a generar expectativa por la presencia de una de las artistas más influyentes de la música actual.

Una canción con regreso al sonido country

Según el comunicado de Disney, “I Knew It, I Knew You” marcará un regreso de Swift a sus raíces country, aunque mezclado con estilos que han definido su carrera como compositora e intérprete.

Ese detalle no es menor. Swift comenzó su trayectoria dentro del country antes de convertirse en una figura global del pop. Desde entonces, ha construido una carrera marcada por cambios de sonido, etapas visuales muy definidas y una escritura emocional que conecta con distintas generaciones.

Su llegada a “Toy Story 5” puede sumar una carga nostálgica especial, tanto para los fanáticos de la saga como para quienes han seguido la evolución musical de la cantante.

Swift y el cine

Taylor Swift ya tiene experiencia creando canciones originales para películas.

En 2012 interpretó “Safe & Sound” para la banda sonora de “The Hunger Games”, una canción que reforzó su perfil como compositora capaz de adaptarse a historias cinematográficas.

También escribió “Carolina” para “Where the Crawdads Sing”, conocida en español como “La chica salvaje”. Ese tema le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics’ Choice Awards.

Ahora, con “I Knew It, I Knew You”, Swift entra en el universo de una de las franquicias animadas más queridas de Disney y Pixar.

Una franquicia con fuerte carga emocional

La saga “Toy Story” siempre ha tenido una relación profunda con la música. Sus canciones han acompañado momentos de amistad, despedida, cambio y nostalgia, elementos centrales en la historia de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes.

Por eso, la incorporación de Swift tiene sentido dentro de una película que probablemente vuelva a trabajar temas como el paso del tiempo, los vínculos afectivos y el miedo a ser olvidado.

Aunque Disney no ha revelado todavía cómo aparecerá la canción dentro de la historia, el título “I Knew It, I Knew You” sugiere una pieza con carga emocional, algo que encaja con el tono que la franquicia ha construido durante décadas.

Un estreno con grandes nombres

La nueva entrega de “Toy Story” ya ha despertado interés por sus nuevos personajes y voces invitadas. A la expectativa por el regreso de Woody se suma la participación de figuras como Bad Bunny y Bizarrap en el elenco de voces en español.

Con Taylor Swift en la banda sonora, Disney y Pixar refuerzan el perfil global del lanzamiento.

Taylor Swift Toy Story 5 no es solo una colaboración musical. Es una estrategia poderosa para conectar a una franquicia familiar con una de las bases de fans más grandes del mundo.

El resultado se conocerá el 19 de junio, cuando la película llegue a los cines. Pero desde ya, “I Knew It, I Knew You” se perfila como uno de los elementos más esperados del regreso de “Toy Story” a la gran pantalla.