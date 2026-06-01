Marilyn Monroe actriz fue, durante décadas, una idea opacada por el mito. Hollywood la convirtió en símbolo sexual, la cultura popular la volvió imagen eterna y la industria muchas veces redujo su talento a una sonrisa, una silueta y una cabellera rubia. Pero detrás de ese personaje cuidadosamente construido hubo una intérprete rigurosa, ambiciosa y mucho más consciente de su poder de lo que muchos quisieron admitir.

Norma Jeane Baker no nació siendo Marilyn Monroe. La creó. Y esa creación, según especialistas en cine, fue quizás su actuación más compleja. Emily Carman, profesora asociada de Cine y Artes Mediáticas de la Universidad Chapman, sostiene que “Marilyn Monroe era, en sí misma, la actuación definitiva”, porque la estrella pública era una identidad distinta a la mujer reservada que existía detrás del personaje.

Esa dualidad fue recordada también por Amy Greene, esposa del fotógrafo Milton H. Greene, amigo cercano y colaborador de Monroe. Según su relato, la actriz podía pasar de la discreción de Norma Jeane al brillo absoluto de Marilyn en cuestión de segundos, como si encendiera una luz interna que todos a su alrededor reconocían de inmediato.

De una infancia difícil a Hollywood

Monroe llegó a la industria después de una infancia marcada por la inestabilidad familiar, abusos y un matrimonio temprano. Primero trabajó como modelo, pero pronto entendió que su ambición estaba en el cine.

En pocos años logró contrato con 20th Century Fox y comenzó a abrirse camino con papeles secundarios. Su ascenso se consolidó en 1953 con películas como “Niagara”, “Gentlemen Prefer Blondes” y “How to Marry a Millionaire”, títulos que la convirtieron en una de las figuras más reconocibles de Hollywood.

Pero el éxito también tuvo un precio. Sus personajes de rubia ingenua, interesada o aparentemente tonta terminaron encerrándola en un estereotipo. A eso se sumó la publicación de fotografías de desnudos sin su consentimiento, un episodio que fortaleció su imagen de símbolo sexual, pero también eclipsó la complejidad de su trabajo como intérprete.

Una actriz seria, no una caricatura

Reducirla a una figura glamorosa es quedarse con la parte más cómoda de la historia. Marilyn Monroe actriz estaba profundamente comprometida con su oficio.

Carman señala que existe un gran malentendido sobre su capacidad actoral y recuerda que Monroe fue una de las figuras importantes en la llegada del método a Hollywood, una técnica asociada entonces con nombres como Marlon Brando.

En 1954, Monroe se rebeló contra Fox y se negó a participar en “The Girl in Pink Tights”. No quería seguir interpretando papeles de mujer ingenua y también estaba inconforme con el salario que recibía frente a sus coprotagonistas masculinos.

La decisión fue arriesgada. Estaba en la cima de su carrera, pero eligió mudarse a Nueva York para estudiar con Lee Strasberg en el Actors Studio. Ese movimiento dejó claro que no buscaba solo fama. Quería respeto artístico.

Tomar control en una industria restrictiva

En pleno sistema de estudios, cuando las estrellas estaban atrapadas por contratos rígidos y tenían poco control sobre sus carreras, Monroe hizo algo poco común: desafió las reglas.

En 1955 fundó Marilyn Monroe Productions junto al fotógrafo Milton H. Greene. Su objetivo era ganar mejores condiciones económicas, pero también decidir qué historias quería contar y cómo quería ser vista.

Regresó a Fox bajo nuevos términos y protagonizó “Bus Stop” en 1956, una película que le permitió mostrar una faceta más dramática. Un año después estrenó “The Prince and the Showgirl”, producción independiente de su compañía, por la que ganó el David di Donatello a mejor actriz extranjera y obtuvo una nominación al BAFTA.

Ese tramo de su carrera demuestra que Monroe no fue una figura pasiva. Fue una artista que entendió el negocio, peleó por su lugar y buscó romper la jaula dorada que Hollywood había construido alrededor de ella.

El papel que más se acercó a lo que buscaba

Hacia el final de su vida, Monroe encontró en “The Misfits” una oportunidad distinta. La película, escrita por su entonces esposo Arthur Miller, le ofreció un personaje con mayor profundidad emocional y conciencia crítica.

Carman explica que en esa historia Monroe representa una autoridad moral frente a hombres que explotan la tierra, los animales y, de algún modo, también a ella.

Junto a Clark Gable y Montgomery Clift, la actriz se alejó del estereotipo rubio y mostró una sensibilidad más madura. Fue una de las pruebas más claras de lo que podía hacer cuando el material le permitía escapar de la caricatura.

El mito que todavía oculta a la artista

A cien años de su nacimiento, Marilyn Monroe sigue siendo una de las imágenes más reconocibles del mundo. Su vida personal, sus romances, su muerte prematura y su fragilidad han alimentado una fascinación que parece no agotarse.

Pero esa misma fascinación a veces ha impedido mirar su trabajo con justicia. Su imagen es tan universal que muchas personas la conocen sin haber visto sus películas. Ese es parte del problema: el símbolo sigue circulando, pero la actriz queda en segundo plano.

Marilyn Monroe actriz merece una lectura más completa. Fue una mujer que aprendió a sobrevivir dentro de una industria que intentó controlarla, una intérprete que estudió para mejorar y una figura que peleó por autonomía creativa cuando pocas estrellas podían hacerlo.

El mito permanece. Pero detrás de Marilyn estaba Norma Jeane, y detrás de Norma Jeane había una artista mucho más inteligente, disciplinada y valiente de lo que Hollywood quiso reconocer.