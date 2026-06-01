Céline Dion anunció diez nuevos conciertos en París para mayo de 2027, una ampliación que responde a la enorme demanda de sus seguidores tras años de espera por su regreso a los escenarios.

Las nuevas fechas se realizarán entre el 8 y el 29 de mayo de 2027 en La Défense Arena, al noroeste de París. Estos conciertos se suman a los 16 recitales que la artista canadiense ya tenía programados para este otoño, entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 2026.

En total, Céline Dion ofrecerá 26 presentaciones en el recinto parisino, que puede adaptar su capacidad hasta un máximo de 45.000 espectadores.

Una demanda sin precedentes

Los organizadores explicaron que la ampliación busca responder a una demanda considerada inédita. Las inscripciones para la fase de preventa superaron los 9 millones, una cifra que confirma el enorme interés por volver a ver a la cantante en vivo.

Para los conciertos adicionales de 2027, se ofrecerán franjas de acceso a un número limitado de fans que ya estén inscritos en la preventa de la artista o en la del propio recinto.

Las ventas exclusivas se realizarán de forma escalonada entre el miércoles y el viernes de esta semana.

París, una ciudad clave en su regreso

La última actuación pública de Dion también fue en París. Ocurrió durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024, cuando interpretó “Hymne à l’amour”, de Edith Piaf, desde lo alto de la Torre Eiffel.

Aquella presentación tuvo un peso emocional enorme. Fue su regreso más visible después de cancelar su gira mundial Courage World Tour por los problemas de salud provocados por el síndrome de la persona rígida.

La enfermedad afecta su sistema nervioso y le causa espasmos musculares. También ha complicado funciones cotidianas como caminar y ha tenido impacto en sus cuerdas vocales, una parte esencial de su carrera.

Una lucha mostrada al público

Dion habló abiertamente de su condición en el documental “I Am: Céline Dion”, estrenado en 2024. Allí mostró los desafíos físicos y emocionales que enfrenta para recuperar control muscular y mantener la posibilidad de cantar.

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad poco común y con limitada investigación científica. Con el tiempo, puede provocar rigidez en distintas partes del cuerpo y dificultades severas de movimiento.

Su caso generó una fuerte respuesta de apoyo entre sus seguidores, que han seguido de cerca su proceso de recuperación.

Un regreso muy esperado

El último gran concierto en solitario de Céline Dion fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que primero fue suspendida por la pandemia de covid-19 y luego no pudo retomarse por sus problemas de salud.

Por eso, los conciertos en París tienen un valor especial. No son solo nuevas fechas en una agenda internacional. Representan el intento de una de las voces más importantes de la música pop por volver a ocupar el escenario en sus propios términos.

Dion, ganadora de dos Oscar y varios premios Grammy, sigue siendo una figura de alcance global. La respuesta masiva del público demuestra que su vínculo con los fans permanece intacto.

Con 26 conciertos previstos en París, la artista convierte su regreso en uno de los eventos musicales más esperados de los próximos años. Y después de tanto silencio obligado, cada fecha parece tener un significado mayor: Céline Dion no solo está volviendo a cantar. Está volviendo a luchar frente al público que nunca dejó de esperarla.