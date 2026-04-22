Francia y Japón serán sedes de los Mundiales FIBA 2030 y 2031

Francia y Japón fueron confirmadas como sedes de los próximos Mundiales de baloncesto organizados por la FIBA, en una decisión que define el calendario internacional de la disciplina para los próximos años.

El organismo anunció que Francia albergará el Mundial masculino de 2031, mientras que Japón será anfitrión del torneo femenino en 2030.

Francia debutará como sede del Mundial masculino

El campeonato masculino se disputará entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2031, marcando la primera vez que Francia organiza este evento.

Las ciudades de Lille, Lyon y París serán las sedes del torneo, con la capital francesa reservada para la fase final.

Francia tomará el relevo de Catar, que acogerá la edición de 2027.

Japón acogerá el Mundial femenino en Tokio

En el caso del torneo femenino, Japón recibirá la competición del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2030, con todos los partidos programados en Tokio.

Será la primera vez que el país asiático organiza el Mundial femenino, aunque ya cuenta con experiencia en la rama masculina.

Japón fue sede en 2006, cuando España conquistó su primer título, y también participó como coanfitrión en 2023 junto a Filipinas e Indonesia.

Dos destinos clave para el crecimiento del baloncesto

La elección de Francia y Japón responde a la estrategia de la FIBA de expandir el alcance global del baloncesto en mercados con gran tradición y proyección.

El secretario general del organismo, Andreas Zagklis, destacó la importancia de seleccionar sedes que impulsen el desarrollo del deporte y generen eventos de alto impacto.

Según explicó, ambos países ofrecen una combinación de infraestructura, pasión por el baloncesto y atractivo internacional.

Un calendario que ya mira al futuro

Antes de estas citas, el calendario internacional incluye la edición masculina de 2027 en Catar y el torneo europeo de 2026 en Berlín, que se disputará entre el 4 y el 13 de septiembre.

Con estas designaciones, la FIBA continúa estructurando un ciclo de competiciones que busca consolidar el crecimiento global del baloncesto y reforzar su presencia en distintos continentes.