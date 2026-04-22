Los Ángeles ha puesto en marcha un programa piloto para reducir los costos de los permisos de filmación, con el objetivo de atraer más producciones independientes en un momento en que la ciudad enfrenta una fuerte competencia global.

La iniciativa, anunciada por FilmLA, la oficina encargada de gestionar los rodajes en la ciudad y el condado, tendrá una duración inicial de seis meses y busca facilitar el acceso a proyectos de menor escala.

Permisos de filmación en Los Ángeles más accesibles

El programa permitirá reducir significativamente el costo de los permisos de bajo impacto, pasando de la tarifa estándar de 931 dólares a 350 dólares para producciones que cumplan ciertos requisitos.

Además, la ciudad eliminará el pago de la tarifa de inspección del Departamento de Bomberos, lo que representa otro alivio económico para los cineastas.

Según las autoridades, la medida no solo busca abaratar costos, sino también probar un nuevo modelo de precios que haga a la ciudad más competitiva frente a otros destinos de producción.

Reglas claras para producciones pequeñas

Para acceder a estos permisos, los proyectos deberán cumplir condiciones específicas.

Entre ellas, no superar tres locaciones en un periodo de tres días consecutivos, contar con un equipo máximo de 30 personas en el set y evitar zonas restringidas.

Estas áreas incluyen propiedades municipales, zonas de riesgo de incendios, laderas, edificios altos y carreteras públicas, lo que limita el alcance de los rodajes.

También quedan fuera las producciones que necesiten grabar en vecindarios con regulaciones especiales, una restricción que podría afectar a quienes buscan locaciones más variadas dentro de la ciudad.

Un intento por recuperar terreno

El programa surge en un contexto en el que Los Ángeles ha visto disminuir la aprobación de proyectos, mientras otras ciudades y países ofrecen incentivos más atractivos para la industria audiovisual.

FilmLA financiará la iniciativa con fondos propios para cubrir los costos operativos durante el periodo de prueba, mientras que la administración de la alcaldesa Karen Bass respalda la medida como parte de un esfuerzo más amplio para reactivar la producción local.

Más allá del alivio económico inmediato, el objetivo es claro: hacer que filmar en la capital del entretenimiento vuelva a tener sentido para los creadores independientes.