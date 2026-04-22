El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un alza este miércoles, impulsado por las tensiones geopolíticas tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender el alto el fuego con Irán mientras mantiene el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

A las 09.00 hora local, los contratos de futuro del WTI para junio subían hasta los 91,40 dólares por barril, con un incremento de 1,73 dólares respecto al cierre anterior, lo que representa una subida cercana al 2 %.

El precio del petróleo WTI reacciona al conflicto

El repunte se produce en un contexto de incertidumbre en los mercados energéticos, donde cualquier movimiento relacionado con el estrecho de Ormuz tiene impacto directo en los precios del crudo.

Trump anunció que el cese de las hostilidades se mantendrá vigente hasta que Irán presente una propuesta formal que permita avanzar en las negociaciones.

“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, escribió el mandatario en Truth Social.

Bloqueo naval mantiene la tensión

Pese a la tregua, Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra embarcaciones iraníes, una medida adoptada tras el fracaso de las conversaciones celebradas a mediados de abril.

En los últimos días, esta estrategia ha intensificado las tensiones entre ambos países, especialmente después de que fuerzas estadounidenses atacaran un buque iraní que intentó atravesar el bloqueo cerca del estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es clave para el comercio global de petróleo, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera reacciones inmediatas en los mercados internacionales.

Un mercado pendiente de las negociaciones

El comportamiento del precio del petróleo refleja la fragilidad del equilibrio actual.

Aunque la extensión del alto el fuego sugiere una posible vía diplomática, la continuidad del bloqueo y los incidentes recientes mantienen la presión sobre el suministro global.

Por ahora, los inversores siguen atentos a cualquier avance en las negociaciones, conscientes de que el rumbo del conflicto podría definir la evolución de los precios en las próximas semanas.