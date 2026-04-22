Fernando Mendoza está a punto de dar el salto más importante de su carrera. El ‘quarterback’ estadounidense de origen cubano perfila como el favorito para ser seleccionado con el número uno absoluto en el draft de la NFL 2026, donde los Las Vegas Raiders tienen la primera elección.

El evento, que se celebrará en Pittsburgh durante tres días, marcará el inicio oficial de su trayectoria profesional tras una temporada universitaria que lo colocó en la cima del fútbol americano colegial.

Fernando Mendoza y el draft NFL 2026

No hay demasiadas dudas en torno a su nombre. Desde hace meses, Mendoza ha sido considerado el principal candidato para abrir el draft, superando al resto de los 257 jugadores que buscan un lugar en la liga.

Nacido en Boston y criado en Miami, el mariscal de campo brilló con los Indiana Hoosiers, equipo con el que conquistó el campeonato nacional.

Durante esa campaña, lanzó para 3.535 yardas y registró 41 pases de ‘touchdown’, con apenas seis intercepciones, números que lo consolidaron como el jugador más dominante de la temporada.

Una temporada histórica

El impacto de Mendoza no se limitó a las estadísticas.

Se convirtió en el primer cubano-americano en ganar el Trofeo Heisman, además de llevarse el Maxwell y el Walter Camp, los dos reconocimientos más importantes al mejor jugador del fútbol universitario.

Su desempeño no solo lo posicionó como el mejor prospecto del draft, sino también como una figura con gran proyección mediática y comercial dentro de la NFL.

Raíces latinas presentes en el draft

Aunque Mendoza acapara la atención, no será el único jugador con raíces latinas en destacar en esta edición del draft.

Entre los nombres a seguir aparecen KC Concepción, receptor de Texas A&M con origen puertorriqueño; Taurean York y Jacob Rodriguez, ambos ‘linebackers’ de ascendencia mexicana; y el ‘tight end’ Josh Cuevas, también de herencia mexicana.

A ellos se suman el ‘quarterback’ Diego Pavia, con raíces españolas y mexicanas, y el liniero ofensivo Enrique Cruz Jr., de origen puertorriqueño.

Una nueva generación en la NFL

La presencia de estos jugadores refleja una tendencia creciente en la liga, donde el talento latino gana cada vez más protagonismo.

En el caso de Mendoza, su historia combina rendimiento deportivo, identidad cultural y un contexto mediático que lo convierte en uno de los nombres más relevantes del draft.

Si se cumplen las previsiones, su selección como número uno no solo marcará el inicio de su carrera en la NFL, sino también un momento significativo para la representación latina en el deporte.