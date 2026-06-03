Xavier Becerra tomó ventaja en los primeros resultados de las primarias para la gobernación de California, una contienda que podría enfrentar al exsecretario de Salud de Joe Biden con Steve Hilton, el republicano respaldado por el presidente Donald Trump.

Con el 12.7% de los precintos parcialmente reportados, Becerra encabezaba la votación con 26.4%. Hilton le seguía de cerca con 25.7%, mientras que el multimillonario Tom Steyer aparecía en tercer lugar con 19.7%, según el primer reporte oficial.

Aunque el conteo apenas comienza, el resultado inicial confirma una competencia observada de cerca en todo el país. California es el estado más poblado de Estados Unidos y uno de los principales bastiones demócratas. Por eso, la carrera por reemplazar al gobernador Gavin Newsom tiene peso nacional.

Newsom no puede buscar otro mandato por límite constitucional. Esa situación abrió una contienda de alto perfil, con candidatos que buscan definir no solo el futuro del estado, sino también la respuesta política de California ante la agenda de Trump.

Una candidatura con peso histórico

Si la tendencia se mantiene, Xavier Becerra llegaría a la elección de noviembre como uno de los favoritos. Además, podría hacer historia. De ganar la gobernación, sería el primer latino en ocupar ese cargo en California desde 1875.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, ya tiene una larga trayectoria en la política estatal y federal. Fue fiscal general de California entre 2017 y 2021. Luego, se convirtió en secretario de Salud y Servicios Humanos durante el Gobierno de Joe Biden.

Esa experiencia será parte central de su campaña. En una entrevista reciente con EFE, Becerra dijo que era el único candidato con experiencia directa para enfrentar a Trump. También recordó su etapa como fiscal general, cuando California presentó más de cien demandas contra el primer Gobierno del mandatario republicano.

Steve Hilton recibe el respaldo de Trump

Del lado republicano, Steve Hilton logró posicionarse por encima de Chad Bianco, alguacil del condado de Riverside y otra figura conservadora en la contienda. Hilton, expresentador de Fox News y de origen británico, llegó a la primaria con el respaldo directo de Trump.

El presidente volvió a impulsar su candidatura este martes en Truth Social. En su mensaje, aseguró que Hilton trabajaría con él y con el Gobierno federal. También prometió que el dinero “fluirá” hacia California si el republicano gana la gobernación.

Ese respaldo deja claro que Trump será un eje central de la campaña. Para los republicanos, la contienda ofrece una oportunidad de competir en un estado profundamente demócrata. Para los demócratas, en cambio, será una prueba de fuerza en un territorio clave de resistencia política.

California ha mantenido choques frecuentes con Trump durante sus dos mandatos. Las disputas han incluido demandas, decisiones migratorias, políticas ambientales y conflictos sobre fondos federales.

Una elección con alcance nacional

La carrera por la gobernación de California llega en un año de alta tensión política. En noviembre, los votantes también renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Por eso, cada contienda estatal puede tener impacto en el clima político nacional.

En California, el debate no se limitará a temas locales. También estarán sobre la mesa la relación con Washington, la inmigración, el costo de vida, la vivienda, la seguridad pública y la respuesta del estado ante las políticas federales.

Becerra buscará consolidar el apoyo demócrata en un estado donde su partido conserva una base amplia. Hilton, por su parte, intentará capitalizar el respaldo de Trump y el descontento de sectores conservadores e independientes.

Karen Bass lidera en Los Ángeles

La otra gran contienda de la jornada está en Los Ángeles. La alcaldesa Karen Bass, que busca la reelección, llevaba la delantera con 36.5% de los votos en los primeros resultados divulgados por la Oficina del Registrador del Condado.

En segundo lugar aparecía Spencer Pratt, republicano conocido por el reality show The Hills, con 30.1%. Más atrás se ubicaba la concejal progresista Nithya Raman, con 20.1%.

Bass ha enfrentado críticas por su manejo de los devastadores incendios registrados en Los Ángeles en enero del año pasado. Sin embargo, la ciudad sigue siendo marcadamente demócrata, un factor que podría favorecerla en el tramo final del conteo.

Aun así, los resultados definitivos podrían tardar varios días. California cuenta con un sistema de votación amplio que incluye el voto por correo, cuyas papeletas deben pasar por un proceso de verificación.

Por ahora, tanto la gobernación de California como la Alcaldía de Los Ángeles siguen bajo observación. Los primeros datos marcan tendencias importantes, pero el desenlace dependerá del avance del conteo en los próximos días.