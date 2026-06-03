Martin Scorsese volvió a colocarse en el centro de una de las discusiones más sensibles de Hollywood: el uso de la inteligencia artificial en el cine. El director se unió a Black Forest Labs como asesor y aseguró que ya utilizó su tecnología para crear storyboards durante la preproducción.

La noticia alimenta el debate sobre Martin Scorsese IA, pero también obliga a mirar el tema con más precisión. El cineasta no presentó la herramienta como un reemplazo del director, del guionista o del equipo visual. En cambio, la describió como una forma de comunicar mejor una imagen antes de llegar al set.

Según EFE, Scorsese explicó en un comunicado publicado por la compañía que durante 70 años ha creado sus propios guiones gráficos. Sin embargo, reconoció que siempre ha existido un problema difícil para cualquier director: trasladar lo que ve en su cabeza al elenco y al equipo técnico.

“Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo”, dijo el director de The Wolf of Wall Street. También señaló que hay cosas que deben verse y sentirse para poder trabajarlas de forma adecuada.

Una herramienta para visualizar antes de filmar

Scorsese dijo que utilizó FLUX, la línea de modelos de inteligencia artificial de código abierto de Black Forest Labs. Esta tecnología permite generar imágenes a partir de instrucciones escritas.

Para el ganador del Óscar, esa posibilidad puede acelerar una parte clave del trabajo creativo. El cineasta calificó la capacidad de visualizar y compartir un storyboard de inmediato como “una liberación creativa”.

Además, sostuvo que el uso de la herramienta durante la preproducción permitió avanzar más rápido sin sacrificar calidad ni técnica. Ese punto es importante, porque marca la diferencia entre usar la IA como apoyo visual y convertirla en sustituto del criterio humano.

El comunicado también incluye un video en el que Scorsese describe con detalle una imagen que tiene en mente. Mientras habla, otra persona escribe sus indicaciones y el programa transforma esas palabras en una imagen concreta.

Según el cineasta, una herramienta así puede resolver ideas visuales con mayor rapidez. También puede ahorrar tiempo de producción y reducir el desgaste del equipo.

Martin Scorsese IA y el debate en Hollywood

El vínculo entre Martin Scorsese IA llega en un momento de fuerte tensión para la industria. La inteligencia artificial ya forma parte de discusiones sobre escritura, actuación, efectos visuales, derechos de autor y empleo creativo.

Algunos creadores ven estas herramientas como una oportunidad para experimentar antes del rodaje. También las consideran útiles para ordenar ideas, probar encuadres y facilitar la comunicación entre departamentos.

Sin embargo, otros artistas temen que la tecnología termine reduciendo puestos de trabajo o debilitando el papel de la sensibilidad humana en el cine. Esa preocupación ha crecido en los últimos años, especialmente entre guionistas, actores, ilustradores y equipos técnicos.

Scorsese parece ubicarse en una posición intermedia. Su defensa no apunta a entregar una película a una máquina. Más bien, plantea el uso de IA como una herramienta dentro de una etapa específica: la preproducción.

Una industria dividida por la tecnología

El director no es la única figura de Hollywood que ha mostrado interés en la inteligencia artificial. James Cameron se unió el año pasado a la junta directiva de Stability AI, otra empresa vinculada con esta tecnología.

Aun así, la resistencia también es fuerte. Guillermo del Toro ha rechazado en varias ocasiones el uso de inteligencia artificial para la creación cinematográfica. El cineasta mexicano ha defendido una idea del cine basada en la mirada humana, el oficio y la emoción.

Por eso, la posición de Scorsese tiene peso. No se trata de un director recién llegado ni de una figura ajena al lenguaje del cine. Su carrera está marcada por una defensa rigurosa de la historia cinematográfica, la puesta en escena y el trabajo artesanal.

Su apoyo tampoco elimina las dudas. Al contrario, las vuelve más visibles. Si una figura como Scorsese considera útil esta tecnología, Hollywood tendrá que discutir con mayor seriedad cómo usarla, dónde limitarla y quién conserva el control creativo.

Una pregunta que seguirá abierta

El debate sobre Martin Scorsese IA no se resuelve con este anuncio. La pregunta central sigue siendo la misma: hasta dónde puede entrar la inteligencia artificial en una obra sin desplazar la intención humana.

El cine siempre ha cambiado con la tecnología. Pasó con el sonido, el color, la edición digital y los efectos visuales. Sin embargo, la IA toca una zona más delicada, porque puede intervenir desde el inicio del proceso creativo.

En este caso, Scorsese defiende una aplicación concreta. Quiere visualizar mejor sus ideas, compartirlas con su equipo y reducir obstáculos antes de filmar. Esa es una diferencia importante.

La herramienta puede ser útil si ayuda al director a comunicar una visión. Pero también puede convertirse en un problema si se usa para reemplazar la mirada artística que sostiene una película. Ahí estará el verdadero pulso de esta discusión en Hollywood.