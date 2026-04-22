La ceremonia Billboard Mujeres Latinas 2026 reunirá este jueves en Miami a algunas de las figuras más influyentes de la música en español, en una gala que reconocerá el impacto femenino en la industria.

La noche estará marcada por el homenaje a Rosalía como Mujer del Año, un reconocimiento que destaca su proyección global y su capacidad para redefinir los límites de la música latina.

Una noche de reconocimientos

Además del premio principal, la gala distinguirá a varias artistas por su trayectoria y aportes a la música.

Becky G recibirá el galardón Impacto Global, Gloria Trevi será homenajeada por su Trayectoria Artística e Ivy Queen obtendrá el reconocimiento como Pionera.

También serán premiadas Joy, del dúo Jesse & Joy, con el Espíritu de Cambio; Julieta Venegas con Excelencia Artística; Lola Índigo con Evolución; y Young Miko como Artista Imparable.

Un evento con grandes presentaciones

La ceremonia será conducida por la cantante y empresaria Chiquis y se transmitirá por Telemundo y la plataforma Peacock a partir de las 21:00 horas del este de Estados Unidos.

Antes del evento, se realizará una alfombra rosa dedicada a destacar el talento femenino en la industria.

Los organizadores han adelantado que la gala contará con presentaciones y participaciones de artistas como Natalia Lafourcade, Natti Natasha, David Bisbal y Villano Antillano, entre otros.

El crecimiento de la música latina

El evento llega en un momento clave para la música latina, que continúa rompiendo récords en Estados Unidos.

Según la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU., el género alcanzó en 2025 ingresos de 1.000 millones de dólares a nivel mayorista, consolidando una década de crecimiento sostenido.

Actualmente, la música latina representa el 8,8 % de los ingresos totales de la industria musical en el país.

Un reconocimiento al impacto femenino

La ceremonia busca resaltar el papel de las mujeres en este crecimiento, reconociendo tanto a artistas como a figuras clave dentro de la industria.

En paralelo, Billboard también celebrará a ejecutivas del sector en el evento Women in Music, que tendrá lugar el 29 de abril en Los Ángeles.

Con esta edición, la gala reafirma su objetivo de visibilizar el talento femenino y su influencia en la evolución de la música a nivel global.