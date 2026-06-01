La FIFA aplicará una serie de novedades en el arbitraje Mundial con el objetivo de reducir las pérdidas de tiempo, aumentar el ritmo de los partidos y castigar con más firmeza ciertas conductas de protesta dentro del campo.

Las medidas fueron explicadas por Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, durante una sesión virtual con medios. El paquete de cambios incluye tarjetas rojas por taparse la boca durante discusiones con rivales, expulsiones por abandonar el campo en protesta, ampliación del uso del VAR y límites de tiempo para saques de banda, sustituciones y reanudaciones de los porteros.

El Mundial comenzará el 11 de junio y, según la FIFA, estas decisiones buscan “limpiar el fútbol” y evitar tácticas que rompen el ritmo del juego.

Roja por taparse la boca en una discusión

Una de las medidas más llamativas será la tarjeta roja directa para jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival.

La norma aplicará si el gesto ocurre en un contexto de confrontación, sin importar si el jugador se cubre con la mano, el brazo o la camiseta. Collina aclaró que no se sancionará cuando dos futbolistas estén conversando de forma amistosa.

La FIFA busca evitar insultos, provocaciones o mensajes imposibles de verificar por árbitros, cámaras o asistentes. La señal es fuerte: si hay discusión y un jugador intenta ocultar lo que dice, será expulsado.

Expulsión por abandonar el campo en protesta

También será expulsado el jugador que abandone el terreno de juego como muestra clara de disconformidad con una decisión arbitral.

La sanción alcanzará igualmente a cualquier miembro del equipo, ya sea futbolista o integrante del cuerpo técnico, que incite a una acción de ese tipo.

La medida busca evitar casos como el ocurrido en la final entre Senegal y Marruecos de la Copa de África, cuando Senegal abandonó el campo en protesta por un penalti en contra. Aunque ganó el título en la cancha, luego fue descalificada por la Confederación Africana de Fútbol, que proclamó campeona a Marruecos.

El VAR revisará más jugadas

El videoarbitraje tendrá nuevas funciones en el Mundial.

Por primera vez, el VAR podrá revisar saques de esquina concedidos por error y segundas tarjetas amarillas. Hasta ahora, en competiciones FIFA, solo podía intervenir en expulsiones por roja directa, no en dobles amarillas.

En el caso de los córners mal concedidos, si el error es evidente, se rectificará sin que el árbitro tenga que ir a la pantalla. Se concederá saque de puerta al equipo contrario y la corrección deberá hacerse sin demora para no frenar el partido.

Sin embargo, el VAR no revisará saques de puerta concedidos por error.

Cinco segundos para porteros y saques de banda

Los árbitros podrán aplicar una cuenta atrás de cinco segundos cuando consideren que un portero está tardando demasiado en reanudar el juego tras atrapar el balón.

Si el arquero no pone la pelota en juego a tiempo, el árbitro concederá un saque de esquina al rival.

La misma lógica se aplicará en los saques de banda. Si un equipo demora demasiado, perderá la posesión. Collina matizó que, si existe un lanzador especializado, se podrá dar algo más de margen para que llegue al lugar del saque.

La intención es clara: terminar con las pausas fingidas y las demoras usadas para enfriar partidos.

Diez segundos para salir en una sustitución

Los futbolistas sustituidos tendrán que abandonar el campo por el punto más cercano y dispondrán de diez segundos para hacerlo.

Si no cumplen, el jugador que debe entrar no podrá hacerlo hasta que pase un minuto y solo podrá ingresar durante una interrupción del juego.

En cambios múltiples, el conteo empezará cuando el cuarto árbitro levante por última vez el cartelón. Esta medida ya fue probada en la MLS y en la última Copa Árabe.

Pausas de hidratación y control de los “tiempos muertos”

Todos los partidos del Mundial tendrán dos pausas de hidratación de tres minutos, una a la mitad de cada tiempo.

El reloj no se detendrá, pero el árbitro añadirá al menos ese tiempo al final de cada periodo.

La FIFA también pidió a los árbitros evitar que los equipos usen la atención médica a un portero como excusa para acercarse al banquillo e improvisar un “tiempo muerto”, una práctica cada vez más común en el fútbol moderno.

Las manos seguirán igual

Sobre las manos dentro del área, uno de los temas más polémicos del arbitraje, no habrá cambios en la regla durante el Mundial.

Collina reconoció que sigue siendo una norma difícil de aplicar. Para reducir confusiones, la FIFA entregó a los cuerpos técnicos videos con distintos escenarios, con el objetivo de que jugadores y entrenadores sepan qué decisión esperar en cada caso.

El arbitraje Mundial llegará así con un mensaje directo: menos teatro, menos demoras y menos protestas disfrazadas de estrategia.

El desafío será aplicar estas normas con coherencia. Porque endurecer el reglamento es una cosa. Hacerlo sin romper el ritmo ni convertir cada partido en una discusión arbitral será la verdadera prueba.