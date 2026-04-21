Jannik Sinner llegó a Madrid con el cartel de número uno del mundo, pero también con una advertencia clara: jugar en la capital española no es sencillo.

El italiano reconoció que las condiciones del torneo lo hacen especialmente exigente, en un escenario donde además se notará la ausencia de figuras clave.

Sinner Madrid tenis con condiciones exigentes

Sinner explicó que el estilo de juego en Madrid es particular, marcado por un ritmo alto y factores que obligan a una constante adaptación.

“Es muy difícil jugar aquí debido a ciertas cosas”, afirmó, sin entrar en detalles, pero dejando claro que no es un torneo cómodo para él.

Hasta ahora, su mejor resultado en la Caja Mágica han sido los cuartos de final en 2024.

Roland Garros, el verdadero objetivo

Más allá de Madrid, Sinner tiene la mirada puesta en Roland Garros, el gran objetivo de la temporada en tierra batida.

El italiano aseguró que tomará el torneo “día a día”, priorizando llegar en la mejor forma posible a París.

“Voy a intentar hacer mi mejor juego aquí, pero lo más importante es Roland Garros”, explicó.

Un torneo sin sus grandes rivales

La edición de este año estará marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, algo que el propio Sinner lamentó.

“Es una pena que no estén las dos estrellas más grandes del tenis”, dijo.

Reconoció además que el torneo cambia sin ellos.

“Es diferente cuando están. Siempre quiero jugar una final contra Carlos, y aquí no va a suceder”.

Relación con el público y adaptación pendiente

A pesar de las dificultades, Sinner destacó su conexión con el público español y su buena relación con Alcaraz.

También admitió que nunca ha terminado de encontrar su mejor versión en Madrid.

“No he jugado muy bien aquí, así que veremos cómo va este año”, señaló.

El número uno llega con ventaja en el ranking, pero con una realidad incómoda: Madrid no es su terreno favorito… y sin sus grandes rivales, tampoco hay excusas.