Christian Nodal – Un Vals (Video Oficial)

Christian Nodal apuesta por lo simple y lo emocional en “Un Vals”, una canción que se mueve lejos del drama y más cerca de lo real. El video acompaña esa idea con una estética romántica y cuidada, donde cada escena parece pensada para transmitir calma, conexión y cercanía. La narrativa gira alrededor de un amor que no necesita grandes gestos, sino constancia y detalles que se construyen con el tiempo.
Musicalmente, el tema mantiene ese estilo “mariacheño” que lo define, pero con una interpretación más suave y reflexiva. Las imágenes refuerzan esa sensación de estabilidad emocional, mostrando una relación que se vive sin prisa. Es una propuesta que conecta desde la honestidad, sin exagerar sentimientos ni caer en clichés. Más que una historia de romance idealizado, el video retrata una versión más madura del amor, una que muchos reconocen como posible.