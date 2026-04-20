Agostina Hein arrasa con 9 oros y hace historia en Panamá 2026

Agostina Hein se convirtió en la gran figura de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras conquistar 10 medallas, nueve de oro y una de plata, en una actuación que la coloca como una de las mayores promesas de la natación argentina.

Con apenas 17 años, la nadadora firmó un dominio absoluto en la piscina y dejó claro que su proyección apunta directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Agostina Hein natación con dominio total

El desempeño de Agostina Hein en natación fue contundente desde el primer día, cuando se llevó el oro en los 800 libre y los 200 combinado, ambos con récord suramericano.

A partir de ahí, encadenó victorias en pruebas individuales como 100 y 200 mariposa, 200 combinados y 400 libre.

También fue clave en las pruebas por equipos, sumando medallas doradas en el relevo 4×100 libre femenino, relevo combinado femenino y relevo libre mixto.

Su única medalla de plata llegó en el relevo combinado mixto.

Una marca histórica en el torneo

Además del dominio en la piscina, Hein rompió el récord de medallas en una edición juvenil suramericana.

Superó la marca de la brasileña Stephanie Balduccini, quien había conseguido 11 preseas en Rosario 2022.

La argentina logró 10 medallas en total, pero con un número superior de oros, lo que refuerza el impacto de su actuación.

Mentalidad de élite desde joven

Lejos de conformarse, Hein dejó claro que su enfoque sigue siendo el crecimiento.

“Fueron unos juegos soñados”, afirmó tras cerrar su participación.

“Tengo que seguir creciendo”, añadió, subrayando que su objetivo es consolidar el proceso paso a paso.

Esa combinación de resultados y mentalidad es la que suele separar a una promesa más de alguien que realmente llega lejos.

Clave para Argentina en el medallero

El rendimiento de Hein fue determinante para la delegación argentina en natación, que acumuló 35 medallas en total.

La disciplina se convirtió en la más destacada del equipo, mientras el país se mantiene en la pelea por los primeros lugares del medallero general.

Si esto es lo que hace a los 17, el resto del continente ya puede empezar a practicar resignación.