Alejandro Sanz regresa a México con gira en estadios en octubre

Alejandro Sanz regresa a México con una nueva etapa de su gira, impulsado por el éxito de sus presentaciones anteriores en el país, donde logró agotar entradas.

El cantante español confirmó que recorrerá cuatro ciudades mexicanas en octubre con su tour ‘¿Y ahora qué?’, que ahora da el salto a recintos de mayor capacidad.

Alejandro Sanz México gira en grandes estadios

La promotora Ocesa anunció que los conciertos de Alejandro Sanz en México se realizarán en formato de estadio, marcando una evolución en la escala del espectáculo.

Las fechas confirmadas son:

Guadalajara, Estadio 3 de marzo, 3 de octubre

Aguascalientes, Estadio Alberto Romo Chávez, 6 de octubre

Ciudad de México, Estadio GNP Seguros, 10 de octubre

Monterrey, Estadio Borregos, 17 de octubre

La venta de boletos comenzará el 29 de abril a través de Ticketmaster.

Una gira que crece tras el éxito internacional

El regreso de Alejandro Sanz a México llega después de una gira por América Latina que incluyó paradas en Colombia, Perú, Chile y Argentina.

También forma parte de su actual recorrido por Estados Unidos, que inició el 9 de abril en Chicago con una fuerte respuesta del público.

Según la promotora, esta nueva etapa busca llevar el espectáculo a una escala mayor, con una producción más ambiciosa y una conexión más directa con grandes audiencias.

Reconocimientos y vigencia en la industria

El anuncio se produce tras el reciente éxito de Sanz en los Latin Grammy, donde obtuvo el premio a Mejor Álbum Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué?’ y Grabación del Año por ‘Palmeras en el Jardín’.

A lo largo de su carrera, el artista ha acumulado 24 Latin Grammy y 4 premios Grammy, además de superar los 25 millones de discos vendidos desde su debut en 1991.

Un repertorio entre clásicos y nuevas canciones

En esta gira, Alejandro Sanz combina sus temas más conocidos con canciones recientes, incluyendo las de su último álbum, que ha superado los 120 millones de reproducciones en plataformas digitales.

El regreso a México no es casual. Es uno de los mercados donde su música sigue teniendo una conexión directa con el público, ahora reforzada por una gira que apuesta por escenarios más grandes y una producción a la altura de su trayectoria.