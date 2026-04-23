Mets rompen racha de 12 derrotas tras vencer a los Twins

Los New York Mets finalmente encontraron un respiro tras poner fin a una racha de 12 derrotas consecutivas con una victoria por 3-2 ante los Minnesota Twins.

El triunfo no fue precisamente dominante, pero fue suficiente para cortar una caída que ya generaba presión tanto dentro como fuera del equipo.

Los Mets rompen una racha que pesaba demasiado

El equipo logró anotar lo justo en un juego cerrado, en el que cada carrera tuvo peso. Más que una exhibición ofensiva, fue un triunfo de supervivencia.

Después de casi dos semanas sin ganar, la sensación de alivio fue evidente tanto en el terreno como en las transmisiones del partido.

Preocupación por Francisco Lindor

No todo fue positivo para los Mets.

Francisco Lindor salió del juego en la cuarta entrada tras presentar molestias en la pantorrilla, luego de anotar en un doble de Francisco Álvarez. El jugador será sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión.

Su estado añade incertidumbre a un equipo que apenas comienza a recuperar estabilidad.

El regreso de Juan Soto

Antes del partido, los Mets activaron a Juan Soto de la lista de lesionados, en un movimiento que podría cambiar el rumbo ofensivo del equipo.

El club planea reincorporarlo de forma gradual, ya que no disputó juegos de rehabilitación antes de su regreso.

Su presencia en la alineación llega en un momento clave, tras semanas en las que la ofensiva mostró dificultades para producir carreras.

Un equipo que busca reaccionar

Aunque la victoria corta la racha negativa, los Mets todavía tienen mucho por resolver.

El rendimiento irregular, las lesiones y la presión de la temporada siguen siendo factores que podrían marcar su camino en las próximas semanas.

Por ahora, al menos, pueden decir algo que parecía imposible hace unos días: volvieron a ganar.