Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

La Cámara de Comercio del Condado Hudson está instando a la delegación legislativa estatal a oponerse al proyecto de ley A4838/S4111, que impondría recargos temporales en hoteles, restaurantes, compras minoristas, transporte y entretenimiento para financiar los preparativos del Mundial FIFA 2026.

En una carta pública dirigida a la delegación estatal del condado Hudson, el director ejecutivo de la Cámara, Emory Edwards, afirmó que el enfoque del proyecto de ley podría afectar negativamente la actividad económica que busca apoyar.

“Si bien apoyamos el papel de Nueva Jersey como anfitrión de eventos globales y reconocemos la oportunidad que representan, este proyecto de ley utiliza un enfoque defectuoso que corre el riesgo de socavar la actividad económica que intenta generar”, señala la carta.

La Cámara argumenta que los recargos colocarían a Nueva Jersey en desventaja competitiva frente a mercados vecinos, especialmente Nueva York, y afectarían de manera desigual a los residentes y negocios del condado Hudson dependiendo de si su municipio se encuentra dentro del Distrito Meadowlands. Entre las comunidades mencionadas se encuentran Jersey City, Kearny, North Bergen y Secaucus.

La carta también expresa preocupación de que los ingresos generados por los recargos se destinen al Fondo General del estado sin una conexión específica con la infraestructura del Mundial, la seguridad pública o las inversiones en turismo.

“Las empresas y los consumidores no deberían asumir costos adicionales sin transparencia ni rendición de cuentas sobre cómo se utilizan esos fondos”, señala la carta.

La Cámara también destacó las cargas administrativas para las empresas que tendrían que recaudar y remitir los recargos, incluyendo asumir tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito sobre los cargos adicionales.