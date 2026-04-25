Jorge Mejía música clásica ya no es una idea inesperada, es una realidad. El ejecutivo de Sony Music Publishing Latinoamérica y compositor colombiano lanzó If These Walls Could Talk, un álbum que marca su incursión formal en este género tras años trabajando con estrellas del pop urbano.

Con una trayectoria vinculada a artistas como Shakira, Maluma, Anitta y Daddy Yankee, Mejía da un giro creativo que, según él, no rompe con su esencia, sino que la amplía.

Jorge Mejía música clásica: un nuevo lenguaje

El disco, compuesto por nueve piezas, propone una experiencia distinta tanto en lo sonoro como en lo conceptual.

Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres en los estudios Abbey Road, el proyecto fue diseñado para escucharse en formato de audio espacial, una tecnología que busca recrear la sensación de estar dentro de un concierto en vivo.

Para lograrlo, se utilizaron más de 60 micrófonos distribuidos estratégicamente entre unos 85 músicos, incluyendo al propio Mejía como pianista.

Una historia que se convierte en música

La obra está inspirada en un edificio de Miami Beach, en la dirección 221 Collins Avenue, donde el compositor vivió.

A partir de ese espacio, construyó una narrativa musical que sigue a tres personajes: el arquitecto del edificio, una enfermera cubana que vive una historia de amor en tiempos de guerra y una heredera que lucha por preservar el lugar frente al desarrollo inmobiliario.

El resultado es una composición que mezcla lo literario con lo musical, algo que no suele verse con tanta claridad en producciones actuales.

Tecnología y tradición en un mismo proyecto

El álbum fue concebido desde el inicio para plataformas como Apple Music Classical, donde la organización de la música responde a una lógica distinta, con mayor énfasis en compositores, versiones e interpretaciones.

Mejía destaca que este formato permite apreciar mejor la complejidad del género, algo que muchas veces se pierde en plataformas convencionales.

Más allá de los géneros

Para el colombiano, no existe una división rígida entre estilos musicales.

Defiende que la música clásica puede aportar una riqueza emocional profunda, pero también reconoce el valor de los géneros populares con los que ha trabajado durante años.

Y ahí está lo interesante. Un tipo que vive rodeado de hits masivos decide sentarse frente a un piano y contar una historia compleja con una orquesta.

No es el camino fácil, pero claramente no estaba buscando uno.