Met Gala 2026 enfrenta críticas y llamados al boicot en Nueva York

La Met Gala 2026 llega rodeada de polémica. En los días previos al evento, carteles en Nueva York han llamado al boicot de la gala debido a la participación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores.

El rechazo se centra en acusaciones contra Amazon, empresa fundada por Bezos, relacionadas con condiciones laborales y su vínculo con agencias federales como el ICE.

Met Gala 2026 boicot: críticas en las calles

Los carteles, que han aparecido en distintos puntos de la ciudad, muestran imágenes provocadoras y mensajes directos contra el empresario.

Algunos lo acusan de “explotación laboral”, mientras que otros critican su supuesta influencia en políticas migratorias a través de contratos con el Gobierno.

La campaña fue impulsada por el grupo activista británico Everybody Hates Elon, que busca visibilizar el contraste entre la riqueza de los patrocinadores y las problemáticas sociales que denuncian.

Un evento de lujo bajo la lupa

La Met Gala, que se celebrará el 4 de mayo, es uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda.

Cada año reúne a celebridades, diseñadores y figuras influyentes para recaudar fondos en beneficio del Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte.

Aunque contar con patrocinadores no es algo nuevo, la presencia directa de figuras como Bezos marca una diferencia respecto a años anteriores, donde predominaban grandes marcas.

Moda, poder y controversia

El evento mantiene su atractivo global con un tema centrado en la relación entre moda y arte, acompañado de una exposición que explorará la evolución del estilo en distintos contextos.

Anna Wintour, figura clave detrás de la gala, continúa liderando la selección de invitados y el enfoque del evento, consolidando su influencia en la industria.

Mientras tanto, nombres como Beyoncé, Zendaya y Nicole Kidman figuran entre las posibles asistentes, manteniendo el nivel de expectativa que caracteriza la noche.

Más allá de la alfombra roja

Las críticas no han frenado el interés por una gala que sigue siendo uno de los escaparates más poderosos de la cultura pop.

Entre lujo, exclusividad y tensiones sociales, la Met Gala vuelve a demostrar que no es solo un evento de moda, sino un reflejo bastante claro de cómo se cruzan el dinero, la imagen y el poder.

Porque al final, nada genera más atención que ver millones de dólares desfilando… mientras afuera alguien pega carteles pidiendo que no entres.