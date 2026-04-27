Sergio George y el Legado que ha Transformado la Música Latina 

Por Ana Ester Disla.

Sergio George es considerado como uno de los productores de música latina más influyentes. Siendo pieza clave en el desarrollo de la música tropical en las últimas cuatro décadas.

Es un productor, arreglista y pianista estadounidense, hijo de padres puertorriqueños. Inició en la década de 1980 como pianista, destacándose rápidamente dentro de la industria musical latina. Su talento lo llevó a participar en múltiples proyectos que le permitieron consolidarse como un referente en la producción.

Durante los años 90, jugó un papel fundamental en la creación del grupo Dark Latin Groove, conocido como DLG. Con éxitos como “No morirá”, la agrupación alcanzó reconocimiento internacional y ayudó a renovar el sonido de la salsa.

En 2008 dio un paso estratégico al fundar su propio sello discográfico, Top Stop Music, con el que fortaleció su presencia en el mercado latino. En el 2023, lanzó el proyecto “Urban Salsa Sessions”, donde fusiona ritmos urbanos con la salsa, demostrando su interés constante por innovar.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con algunos de los artistas más importantes de la música latina. Su primer gran reconocimiento llegó como productor del tema “La negra tiene tumbao” de Celia Cruz en 2002.

Desde entonces, ha colaborado con figuras como Marc Anthony, Thalía, Jennifer Lopez, Daddy Yankee, Maluma y Karol G, consolidándose como uno de los productores con mayor número de éxitos en el género.

A lo largo de su carrera, George ha logrado un historial impresionante de reconocimientos sumamente importantes en la industria de la música latina. Ha ganado 19 premios Grammy y Latin Grammy, resultado de más de 50 nominaciones.

Entre sus logros más destacados se encuentran cuatro premios como Productor del Año en los Latin GRAMMY y ocho galardones al Mejor Álbum de Salsa. Cifras que lo posicionan como uno de los nombres más premiados dentro de la Academia Latina de la Grabación (The Latin Recording Academy).

Con una trayectoria de más de 40 años, Sergio George sigue evolucionando y ha construido un legado basado en su maravilloso dominio del piano y en su capacidad para crear sonidos. Su trabajo ha sido esencial manteniéndose como una figura clave en la música latina, capaz de conectar generaciones y adaptarse a los cambios del panorama global, con el sabor musical que solo él sabe darle.