Cthulhu regresa en videojuego de terror inspirado en Lovecraft

El videojuego de Cthulhu inspirado en Lovecraft vuelve a poner en el centro el universo del horror cósmico con una propuesta que mezcla investigación, terror y exploración en las profundidades del océano.

‘Cthulhu: The Cosmic Abyss’, disponible desde el 16 de abril en varias plataformas, retoma la mitología creada por H.P. Lovecraft para trasladarla a una historia ambientada en el año 2053, en un mundo marcado por el agotamiento de los recursos naturales.

Un viaje al abismo con sello Lovecraft

Este videojuego de Cthulhu inspirado en Lovecraft pone al jugador en la piel de Noah, un investigador encargado de esclarecer la desaparición de un grupo de mineros en el fondo del Pacífico.

La misión conduce a una ciudad sumergida que desafía la lógica humana, donde el protagonista deberá enfrentarse tanto a amenazas físicas como a los efectos psicológicos del entorno.

El título, desarrollado por Big Bad Wolf y distribuido por Nacon, se presenta como un thriller dividido en siete capítulos con una duración aproximada de 15 horas.

Mecánicas que combinan terror e investigación

El juego incluye herramientas como un sonar para desplazarse en la oscuridad y una interfaz que permite analizar pistas recolectadas durante la exploración.

También incorpora un sistema de “gestión de la cordura”, una mecánica que altera la percepción del jugador y afecta tanto sus decisiones como el desarrollo de la historia.

Además, ofrece dos modos de juego: uno centrado en la investigación con mínima ayuda y otro de exploración que incluye asistencia mediante inteligencia artificial para resolver acertijos.

El legado de Cthulhu en la cultura popular

La figura de Cthulhu, uno de los elementos centrales del universo de Lovecraft, vuelve a protagonizar esta adaptación interactiva como símbolo del terror antiguo e incomprensible.

Este tipo de narrativa ha influido en múltiples títulos a lo largo de los años, desde clásicos como ‘Alone in the Dark’ hasta propuestas más recientes como ‘Sherlock Holmes: The Awakened’.

Más allá de los videojuegos, el universo del autor también ha inspirado libros interactivos, juegos de rol y producciones audiovisuales que continúan expandiendo su legado.

Una experiencia que apuesta por la atmósfera

‘Cthulhu: The Cosmic Abyss’ apuesta por una ambientación intensa, con efectos visuales y sonoros diseñados para mantener la tensión constante.

La historia se desarrolla con un ritmo que combina exploración y momentos de peligro, ofreciendo distintos desenlaces según las decisiones del jugador.

El resultado es una experiencia que busca no solo entretener, sino también sumergir al jugador en una narrativa inquietante que refleja el espíritu original del horror cósmico.