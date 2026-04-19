Artículo escrito por Milan Zhu. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

The Showcase ARTS 14C Nueva Jersey abrió el 10 de abril de 2026 en Gallery 14C, presentando a 17 artistas de todo el estado. La exposición anual reúne talento local en una muestra que continúa activa pese a la postergación de la feria principal.

Normalmente, “The Showcase” forma parte fundamental de Art Fair 14C, donde artistas seleccionados de Nueva Jersey presentan su trabajo en una exhibición completa. Esta muestra anual representa una oportunidad importante para que los artistas locales destaquen. Según el equipo creativo, “The Showcase” fue creado para apoyar a los artistas del estado y reforzar la idea de que su trabajo merece ser visto en Nueva Jersey, no necesariamente en Nueva York o Filadelfia. “El talento está aquí, el trabajo está aquí y merece ser visto aquí”.

A pesar de que la feria Art Fair 14C fue pospuesta este año, “The Showcase” continúa con su misión de resaltar artistas de todo Nueva Jersey dentro de la escena artística de Jersey City.

Este año, la muestra fue evaluada por Jessica Holmes, escritora y crítica de arte con sede en Nueva York y editora de Brooklyn Rail, e Irene Mei Zhi Shum, curadora, arquitecta y cofundadora de Williamsburg Biannual. Junto al director ejecutivo de ARTS 14C, Robinson Holloway, y la directora de Gallery 14C, Sophie Couche, el jurado seleccionó a 17 artistas, con énfasis en el talento, la creatividad y la ejecución técnica, según el equipo organizador.

Muchos de los artistas provienen de Jersey City y trabajan en espacios como Mana Contemporary, Newman Leather Factory y la residencia 14C. Entre ellos se encuentran Sahar Alizadeh, Christine Barney, Nathalie de Zan y Flying Knight. También participan artistas de fuera del condado de Hudson, como Pam Cooper de Upper Saddle River, Alex Garikovich de Livingston, Atsuko Watanabe de Tenafly y Jonathan Yubi de Bergenfield.

La exposición presenta instalaciones elaboradas y piezas llamativas, como una estructura inflable azul y naranja del artista Wushuang Tong ubicada en el centro de la galería. La artista Winifred McNeil, con sede en Hoboken, exhibe más de diez cajas de cerámica de su serie “From Ruin”.

McNeil explicó que su trabajo se inspira en la historia. “La obra es una idea sobre la belleza que se mantiene dentro de una caja y se protege del desastre”. Señaló que pensó en la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., ya que gran parte de su trabajo está relacionado con la historia italiana.

La artista visitó Pompeya para observar y recolectar muestras de cerámica. Para recrear el efecto de la ceniza volcánica, utilizó piedra pómez recolectada en el lugar junto a un geólogo. A partir de ahí, imaginó el arte oculto dentro de la cerámica cubierta de ceniza, creando una ilustración delicada que contrasta con el exterior.

“La erupción del Vesubio fue la primera vez que la gente entendió el romanticismo de la muerte repentina”, dijo McNeil.

Mo Hussaini, entusiasta del arte en Jersey City, destacó el valor técnico de la obra. Explicó que, desde su experiencia en ciencia de materiales, puede apreciarse tanto la recreación histórica como la dimensión artística. Señaló que el material parece inerte, pero la artista logra darle vida.

Cada artista aporta una conexión entre el espectador, los curadores y el entorno. Muchos exploran temas como la guerra, la feminidad y la infancia. Algunas obras, como las instalaciones de papel escolar de Pam Cooper, abordan la violencia en las escuelas. Otros artistas se centran en la identidad personal, como Flying Knight, quien presenta una pintura acompañada de sandalias con estampado de leopardo.

La exposición estará abierta hasta el 5 de junio de 2026. Gallery 14C, ubicada en 157A First Street, segundo piso, abre los sábados y domingos de 1 p.m. a 4 p.m., y también con cita previa.