Artículo escrito por Elisa Cintron. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

El hospital de Bayonne infecciones adquiridas hospital Bayonne ha registrado cero infecciones adquiridas en el hospital durante 2024 y 2025. Esto lo convierte en uno de los pocos hospitales de atención aguda en Nueva Jersey en alcanzar este logro durante dos años consecutivos, según anunció Hudson Regional Health el jueves.

Las infecciones adquiridas en el hospital afectan aproximadamente a 1 de cada 31 pacientes hospitalizados a nivel nacional. Estas infecciones están asociadas con un aumento en la mortalidad de los pacientes, estancias hospitalarias más largas y mayores costos de atención.

“Alcanzar cero infecciones adquiridas en la atención médica durante dos años consecutivos no es una tarea menor”, dijo el director ejecutivo y presidente, el Dr. Nizar Kifaieh. “Esto refleja la dedicación de todo nuestro equipo en Bayonne University Hospital y la atención experta que brindan todos los días”.

El director ejecutivo del hospital, el Dr. Vijayant Singh, atribuyó el logro al personal del hospital. “Este logro refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad del paciente y la excelencia clínica, y continuaremos construyendo sobre este éxito en la única instalación de atención aguda de Bayonne”, dijo Singh.

La directora de control de infecciones, Cynthia Mercado-Reyes, atribuyó el logro a los protocolos y la capacitación. “Nuestro enfoque en protocolos basados en evidencia, la capacitación del personal y el monitoreo continuo ha sido fundamental para garantizar la seguridad del paciente y ofrecer el más alto estándar de atención”, dijo.

El anuncio se produce 15 meses después de que Hudson Regional Health asumiera las operaciones de la instalación tras la bancarrota del operador anterior. Desde entonces, el hospital ha reportado mejoras en las puntuaciones de experiencia del paciente, reducción en los tiempos de espera del Departamento de Emergencias y mejoras de infraestructura de varios millones de dólares, incluyendo renovaciones en el vestíbulo y una reestructuración de las operaciones del Departamento de Emergencias.