En la cocina vietnamita, no todo pasa por el fuego. Los rollitos frescos vietnamitas, conocidos como gỏi cuốn, representan esa otra cara: ingredientes frescos, contraste de texturas y un equilibrio que no depende de la cocción, sino de la combinación.

Aquí no hay exceso. El arroz, las hierbas, los camarones y los vegetales se organizan en capas que se sienten ligeras, pero completas. Cada elemento tiene un propósito. El resultado es un plato que refresca, pero también satisface.

Para hacerlos en casa, lo importante no es la técnica complicada, sino el orden y la precisión al armar.

Ingredientes

12 láminas de papel de arroz

200 g de camarones cocidos, pelados y partidos a la mitad

150 g de fideos de arroz cocidos

1 taza de lechuga en tiras

1 zanahoria en tiras finas

1 pepino en tiras

1/2 taza de hojas de menta fresca

1/2 taza de cilantro fresco

Para la salsa

2 cucharadas de mantequilla de maní

1 cucharada de salsa hoisin

1 cucharadita de salsa de soya

1 cucharadita de jugo de limón

Agua tibia para ajustar textura

Preparación

Primero, prepara todos los ingredientes y colócalos cerca. Este plato depende del orden, así que tener todo listo hace la diferencia.

Luego, sumerge una lámina de papel de arroz en agua tibia durante unos segundos hasta que se ablande. Colócala sobre una superficie limpia.

A continuación, coloca una pequeña cantidad de fideos de arroz en el centro. Añade lechuga, zanahoria, pepino y hierbas. Después, coloca los camarones en la parte superior para que queden visibles al enrollar.

Dobla los lados hacia adentro y enrolla desde la base, apretando con suavidad para mantener la forma sin romper el papel.

Repite el proceso con el resto de los ingredientes.

Para la salsa, mezcla la mantequilla de maní con la salsa hoisin, la salsa de soya y el jugo de limón. Añade agua poco a poco hasta lograr una textura suave.

Consejos útiles

No dejes el papel de arroz demasiado tiempo en agua. Se vuelve frágil y difícil de manejar.

No sobrecargues el relleno. Un rollo bien equilibrado se cierra mejor.

Mantén los rollitos cubiertos con un paño húmedo mientras trabajas para evitar que se sequen.

Sirve inmediatamente. La textura cambia si se dejan reposar demasiado tiempo.

Servidos frescos, los rollitos vietnamitas tienen una ligereza que no se fuerza. Cada bocado mezcla lo crujiente, lo suave y lo aromático sin competir. No buscan impresionar con intensidad, sino con equilibrio.